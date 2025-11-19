Villa Mitre cayó ante El Talar en su primer partido como visitante: 76-72

Federico Harina busca zafar de la doble marca de Cueva y Verbauwede. Fotos: Prensa El Talar.

Villa Mitre cayó esta noche ante El Talar, en su tercera presentación, y la primera como visitante, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol.

El tricolor cedió su invicto al caer por 76 a 72 en el Roberto Contini, en el inicio de los tres partidos consecutivos que disputará en la gira (ver abajo).

Los parciales en cancha del aurinegro fueron 26-18, 50-35 y 64-51.

La Villa saltó a la cancha con el siguiente quinteto: Fabián Sahdi, Federico Harina, Emilio Giménez, Ignacio Alem y Franco Pennacchiotti.

Luego, como variantes, Sebastián Ginóbili sumó a Alejo Blanco, Joaquín Jasen, Luciano Tambucci, Manuel Iglesias y Julián Lorca.

Los más destacados en elenco bahiense fueron Pennacchiotti (goleador de la noche con 24 puntos y máximo rebotero con 15), Giménez (11 unidades) y Blanco (9).

Mientras que en El Talar, que solventó su triunfo en el tiro exterior, sobresalieron Matías Cueva (23 tantos, con 5-9 en triples) y Enzo Ruiz (16, con 4-8 en t3).

Además, fue titular el puntaltense y exjugador de Villa Mitre, Francisco Filippa, quien se cargó rápidamente de faltas y no sumó unidades, tras 6m06s en cancha.

El dueño de casa terminó la noche con 15 triples en 37 intentos (41%) y 15-15 en libres.

*El desarrollo

Villa Mitre se fue al descanso perdiendo por 15 (50-35), sufriendo principalmente los 9 triples anotados (en 20 intentos) por El Talar, que le permitieron escapar tras los dos primeros parciales.

En ese arranque, el equipo bahiense dependió casi exclusivamente de lo generado en ofensiva por Franco Pennacchiotti (10 puntos en ese pasaje) y Emilio Giménez (8), además de un positivo pasaje de Alejo Blanco sumándose como relevo.

Aunque llegó a recortar a un punto (27-28) con el ingreso de la segunda batería, el equipo bahiense no logró cerrar los caminos atrás y con un goleo repartido y castigando de larga distancia, el dueño de casa escapó en el primer tiempo.

En el cierre del tercer cuarto, la Villa volvió a sufrir los triples de Matías Cueva y Enzo Ruiz y el aurinegro se mantuvo otra vez a 15 (64-49). Con dos bombas seguidas, Cueva llegó 21 puntos (con 5-8 en tiro de tres) y Ruiz sumaba 13 (con 3-7 en t3).

Así las cosas, el tricolor entró al último cuarto abajo por 13 y sin terminar de hacer pie en el juego, ya que sufría atrás con el tiro exterior y adelante no encontraba efectividad de tres (6-21) y dependía en exceso del juego interior.

No obstante, un positivo comienzo del cuarto parcial (5-0), le permitió al elenco bahiense descontar a 8 (64-54) y mandar un mensaje a su rival, lo que obligó al dueño de casa a pedir minuto para reordenarse.

Esa reacción se estiró con un buen doble de Harina, que achicó a 6 (64-56), pero El Talar frenó el embate con su arma predilecta en la noche: el triple. Una bomba de Facundo López Banegas (el 14° de su equipo hasta ahí), le puso un freno al parcial tricolor.

Algo que se repitió un par de minutos después, porque Villa Mitre siguió positivo y lo demostró con un acierto y foul de Pennacchiotti (falló el simple) y un doble largo de Harina, que lo pusieron definitivamente en juego: 67-62.

Pero no hubo caso, El Talar respondió otra vez con un triple (esta vez de Ruiz, quien anotó su cuarto personal), más dos libres de López Banegas, que estiraron la luz a 10 y frenó otra vez la arremetida bahiense.

Pero había más, porque el representante bahiense terminó vendiendo cara la derrota.

Luego de varias posesiones sin anotar por lado, haciéndose fuerte atrás y sumando con distintas variantes adelante, la Villa llegó a ponerse a dos puntos (72-70) con 45 segundos en el luminoso, gracias a un gran doble de Emilio Giménez, quien penetró por el eje y definió de zurda.

A eso, el local le respondió con un buen acierto de Cueva, quien rompió línea y lanzó una bandeja ante la ayuda y estiró a 4 (74-70) con 29s por jugar.

El tricolor volvió a descontar con dos libres de Penna (74-72), aunque ahora con 19s para que finalice el partido.

Así las cosas, Villa Mitre dio la falta que le quedaba y luego intentó robar en la esquina y, pese a que se reclamó salto, la falta cobrada envió a Cuello a la línea. Su doble acierto (76-72) con 8s en reloj empezó a sentenciar el juego.

En la última, la Villa repuso del costado e intentó con un triple frontal de Pennacchiotti que no tuvo buen destino y le puso fin al último intento del elenco bahiense.

*Cómo sigue

Luego de este partido, Villa Mitre seguirá su gira como visitante con otros dos partidos.

El viernes, el tricolor se medirá ante Lanús, en el Antonio Rotilli, a las 20.30.

Luego, el sábado, chocará ante Racing Club de Avellaneda en el Centro Deportivo, a partir de las 20.

Una vez finalizada la gira, el tricolor volverá a presentar en Bahía con cinco localías consecutivas: Gimnasia y Esgrima La Plata (jueves 27), Unión de Mar del Plata (viernes 5 de diciembre), Pico FC (martes 9), Ciclista de Junín (miércoles 17) y Provincial de Rosario (viernes 19).