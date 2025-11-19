Detuvieron a un hombre por violencia de género en el Hospital Penna

Un hombre fue detenido por un episodio de violencia de género en el Hospital Penna.

Gustavo Alexis Lara, de 29 años, fue capturado por personal del Comando de Patrullas en los pasillos internos del nosocomio provincial.

Las fuentes policiales señalaron que previamente le había producido lesiones a su ex-pareja.

También detallaron que su hijastro, un menor de 17 años, fue víctima de sus agresiones.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.