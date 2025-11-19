Palihue conoció a los mejores del Campeonato del Club 2025
Se jugó 8 categorías, entre Caballeros y Damas.
Nicolás Ballistreri, Valentín Carrio Mottola, Genaro Schiappapietra, Lorenzo Pauletti, Diego Teodori, María Olivero, Carina Ciccioli y Jimena Marín Rahe fueron los ganadores en el Campeonato del Club de Golf Palihue.
La competencia se dividió en 8 competencias (entre Caballeros y Damas), se jugó bajo la modalidad Match Play y coronó a los mejores de la temporada.
*Uno por uno-Caballeros
Categoría Scratch
-Campeón: Nicolás Ballistreri.
-Subcampeón: Guillermo Olivero.
Ballistreri consiguió su tercer título en esta categoría, venciendo al campeón 2024.
Categoría hasta 9.9
-Campeón: Valentín Carrio Mottola.
-Subcampeón: Guido Moreno.
Valentín había sido campeón en 2024, en categoría 10 a 16.9.
Categoría 10 a 16.9
-Campeón: Genaro Schiappapietra.
-Subcampeón: Francisco Morado Veres.
Categoría 17 a 24.9
-Campeón: Lorenzo Pauletti.
-Subcampeón: Nicolás Di Márcico.
Categoría 25 a 54
-Campeón: Diego Teodori.
-Subcampeón: Sergio Iralde.
Diego se coronó en su debut en este tipo de torneos.
-Damas
Categoría Scratch
-Campeona: María Olivero.
-Subcampeona: Patricia Sahores.
Significó el 28° título para María, un símbolo del club y de la disciplina en nuestra ciudad.
Categoría hasta 19.9
-Campeona: Carina Ciccioli.
-Subcampeona: Carolina Musa.
Categoría 20 a 54
-Campeona: Jimena Marín Rahe.
-Subcampeona: Analí Bussinelli.
Jimena venía de conseguir la Copa Palihue una semana antes.