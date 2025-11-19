Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

Golf.

Palihue conoció a los mejores del Campeonato del Club 2025

Se jugó 8 categorías, entre Caballeros y Damas.

Foto: Gentileza Club Palihue

Nicolás Ballistreri, Valentín Carrio Mottola, Genaro Schiappapietra, Lorenzo Pauletti, Diego Teodori, María Olivero, Carina Ciccioli y Jimena Marín Rahe fueron los ganadores en el Campeonato del Club de Golf Palihue.

La competencia se dividió en 8 competencias (entre Caballeros y Damas), se jugó bajo la modalidad Match Play y coronó a los mejores de la temporada.

*Uno por uno-Caballeros

Categoría Scratch

-Campeón: Nicolás Ballistreri.
-Subcampeón: Guillermo Olivero.

Ballistreri consiguió su tercer título en esta categoría, venciendo al campeón 2024.

Categoría hasta 9.9

-Campeón: Valentín Carrio Mottola.
-Subcampeón: Guido Moreno.

Valentín había sido campeón en 2024, en categoría 10 a 16.9.

Categoría 10 a 16.9

-Campeón: Genaro Schiappapietra.
-Subcampeón: Francisco Morado Veres.

Categoría 17 a 24.9

-Campeón: Lorenzo Pauletti.
-Subcampeón: Nicolás Di Márcico.

Categoría 25 a 54

-Campeón: Diego Teodori.
-Subcampeón: Sergio Iralde.

Diego se coronó en su debut en este tipo de torneos.

-Damas

Categoría Scratch

-Campeona: María Olivero.
-Subcampeona: Patricia Sahores.

Significó el 28° título para María, un símbolo del club y de la disciplina en nuestra ciudad.

Categoría hasta 19.9

-Campeona: Carina Ciccioli.
-Subcampeona: Carolina Musa.

Categoría 20 a 54

-Campeona: Jimena Marín Rahe.
-Subcampeona: Analí Bussinelli.

Jimena venía de conseguir la Copa Palihue una semana antes.

