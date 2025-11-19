Palihue conoció a los mejores del Campeonato del Club 2025

Nicolás Ballistreri, Valentín Carrio Mottola, Genaro Schiappapietra, Lorenzo Pauletti, Diego Teodori, María Olivero, Carina Ciccioli y Jimena Marín Rahe fueron los ganadores en el Campeonato del Club de Golf Palihue.

La competencia se dividió en 8 competencias (entre Caballeros y Damas), se jugó bajo la modalidad Match Play y coronó a los mejores de la temporada.

*Uno por uno-Caballeros

Categoría Scratch



-Campeón: Nicolás Ballistreri.

-Subcampeón: Guillermo Olivero.



Ballistreri consiguió su tercer título en esta categoría, venciendo al campeón 2024.



Categoría hasta 9.9



-Campeón: Valentín Carrio Mottola.

-Subcampeón: Guido Moreno.



Valentín había sido campeón en 2024, en categoría 10 a 16.9.



Categoría 10 a 16.9



-Campeón: Genaro Schiappapietra.

-Subcampeón: Francisco Morado Veres.



Categoría 17 a 24.9



-Campeón: Lorenzo Pauletti.

-Subcampeón: Nicolás Di Márcico.



Categoría 25 a 54



-Campeón: Diego Teodori.

-Subcampeón: Sergio Iralde.



Diego se coronó en su debut en este tipo de torneos.



-Damas

Categoría Scratch

-Campeona: María Olivero.

-Subcampeona: Patricia Sahores.



Significó el 28° título para María, un símbolo del club y de la disciplina en nuestra ciudad.



Categoría hasta 19.9



-Campeona: Carina Ciccioli.

-Subcampeona: Carolina Musa.



Categoría 20 a 54



-Campeona: Jimena Marín Rahe.

-Subcampeona: Analí Bussinelli.



Jimena venía de conseguir la Copa Palihue una semana antes.