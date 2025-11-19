A meses del Mundial 2026, se conoció el nuevo ranking FIFA: qué puesto ocupa Argentina

Este miércoles se conoció la nueva actualización del ranking FIFA. A siete meses del comienzo del Mundial 2026, la Selección Argentina se mantiene dentro del podio y quedó confirmada como uno de los cabezas de serie para el sorteo del próximo 5 de diciembre.

España se mantiene como líder del ranking, seguida del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el segundo lugar. Tercera sigue Francia, seguida por Inglaterra.

Dentro del Top Ten, Brasil tuvo el mayor ascenso: escaló dos puestos y ahora se ubica quinto tras haber desplazado a Portugal y Países Bajos. Italia, en tanto, perdió tres posiciones y quedó 12°.

Después de la última ventana internacional de noviembre, se definieron las últimas selecciones que clasificaron de manera directa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. También quedaron establecidos aquellos que deberán disputar los repechajes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El Top Ten del ranking FIFA de selecciones quedó de la siguiente manera: