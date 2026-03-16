Sin Defensa: San Lorenzo cayó goleado 5-2 en el Nuevo Gasómetro y se fue silbado

San Lorenzo perdió 5-2 ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, por la continuidad de la fecha 11 del Torneo Apertura.

El Ciclón tuvo una tarde noche fatídica delante de su público, que reprobó la actuación del equipo con silbidos e insultos.

Elías Pereyra, Juan Gutiérrez, Agustín Haush, Aaron Molinas -de penal- y David Barbona convirtieron los goles de Defensa y Justicia, que se ubicó como uno de los escoltas del líder Vélez.

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Rodrigo Auzmendi tuvo un debut inmejorable con la camiseta de San Lorenzo y estableció el descuento con pocos segundos en la cancha. Inmediatamente Agustin Ladstatter vio la roja por cortar con una patada un contragolpe de la visita.

Alexis Cuello desperdició la chance de un descuento más y no pudo con Cristopher Fiermarin desde el punto del penal.

En la próxima fecha Defensa y Justicia recibirá a Unión, mientras que San Lorenzo jugará el viernes por Copa Argentina y luego visitará a Deportivo Riestra.