Aumentó el patentamiento de autos y motos durante el primer trimestre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el número de autos y motos patentados en marzo de 2026 creció 20,1% de forma interanual en el acumulado del primer trimestre del año, con un total de 384.181 vehículos matriculados.

La categoría moto fue la que más creció, registrando una suba de 58,2% respecto a igual mes de 2025. Y el acumulado para el período enero-marzo de 2026, el crecimiento fue de 44,7% respecto a igual acumulado del año anterior.

Tal como indica el informe del INDEC, la variación interanual respecto del año anterior, en el presente 2026, es liderada por motos con 82.071 unidades registradas; seguidas por los autos con 33.830, transporte y carga con 14.521, acoplados 1.204 y 875 máquinas agrícolas, viales e industriales.





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Patentamientos de automóviles

“En marzo de 2026, el índice de patentamientos de automóviles muestra una suba de 3,3% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta una baja de 1,4% respecto a igual acumulado del año anterior”.

A su vez, “en marzo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada tiene una suba de 3,6% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,2% respecto al mes anterior”.

También “en marzo de 2026, se registraron 33.830 patentamientos de automóviles en el total del país, lo que representa una suba de 3,3% respecto a igual mes del año anterior. De ese total, el 17,6% corresponde a automóviles nacionales y el 82,4% a importados”.



Motovehículos

“En marzo de 2026, el índice de patentamientos de motovehículos muestra una suba de 58,2% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un incremento de 44,7% respecto a igual acumulado del año anterior”.

Siempre hablando de marzo de 2026, “el índice de la serie desestacionalizada tiene una baja de 12,1% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 2,2% respecto al mes anterior”.

Y, en el mismo mes, “se registraron 82.071 patentamientos de motovehículos en el total del país, lo que representa una suba de 58,2% respecto a igual mes del año anterior. De ese total, el 97,1% corresponde a motovehículos nacionales y el 2,9% a importados”.



Patentamientos de transporte y carga

En esta categoría, “en marzo de 2026, el índice de patentamientos de transporte y carga muestra una baja de 2,3% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta una reducción de 6,3% respecto a igual acumulado del año anterior”.

Por su parte, “el índice de la serie desestacionalizada tiene una baja de 0,2% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,9% respecto al mes anterior”.

En este caso, “en marzo de 2026, se registraron 14.521 patentamientos de transporte y carga en el total del país, lo que representa una baja de 2,3% respecto a igual mes del año anterior. De ese total, el 58,6% corresponde a transporte y carga nacionales y el 41,4% a importados”.



Acoplados

Acá “el índice de patentamientos de acoplados muestra una suba de 28,1% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un incremento de 10,4% respecto a igual acumulado del año anterior”.

Y “el índice de la serie desestacionalizada tiene una suba de 3,1% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 1,3% respecto al mes anterior”.

También “en marzo de 2026, se registraron 1.204 patentamientos de acoplados en el total del país, lo que representa una suba de 28,1% respecto a igual mes del año anterior. De ese total, el 97,0% corresponde a acoplados nacionales y el 3,0% a importados”.

Patentamientos de maquinaria agrícola, vial e industrial

Por último, “el índice de patentamientos de MAVI muestra una suba de 16,8% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta una reducción de 5,4% respecto a igual acumulado del año anterior”.

Asimismo, también “en marzo de 2026, el índice de la serie desestacionalizada tiene una baja de 2,1% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 1,1% respecto al mes anterior”.

Y, en el mes de marzo de 2026, “se registraron 875 patentamientos de MAVI en el total del país, lo que representa una suba de 16,8% respecto a igual mes del año anterior. De ese total, el 45,1% corresponde a MAVI nacionales y el 54,9% a importados”. (con información de NA)