Lucas Machado fue segundo en los 21K de la Media Maratón de Carlos Paz

El atleta bahiense Lucas Machado, de VR Entrena, obtuvo el segundo puesto en los 21 kilómetros de la Media Maratón de Carlos Paz, disputada el último domingo en la ciudad turística cordobesa.

Machado completó la exigente distancia con un tiempo de 1h 09m 59s, ubicándose detrás del ganador de la prueba, el atleta riojano Gustavo Frencia, quien se impuso con 1h 07m 35s. El tercer lugar del podio fue para el santiagueño Edgar Felipe Chavez, con 1h 10m 50s.

En la categoría femenina, la victoria quedó en manos de Angelina Reyes, de Trenque Lauquen, quien se quedó con el primer puesto tras registrar un tiempo de 1h 23m 58s. El segundo lugar fue para Paula Narváez (1h 24m 55s), de San Rafael, mientras que la cordobesa Luciana Verónica Lucero completó el podio con 1h 30m 15s.

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La competencia convocó a corredores de distintas regiones y volvió a consolidarse como uno de los eventos de running más importantes del calendario en la ciudad cordobesa, destacándose por su circuito y el acompañamiento del público a lo largo del recorrido.

Machado cruzó la meta en la segunda posición tras una sólida actuación a lo largo del recorrido, en una carrera que reunió a corredores de distintas regiones del país y que volvió a consolidarse como una de las pruebas más convocantes del calendario.

Tras finalizar la competencia, el atleta destacó tanto el trazado del circuito como el clima que se vivió durante la jornada.

“Es un circuito muy lindo para correr y el ambiente que genera la gente es impresionante”, expresó.

La jornada deportiva se desarrolló con una importante participación de atletas y aficionados, en un evento que combinó deporte, turismo y un gran acompañamiento del público en las calles de la ciudad cordobesa.