Fórmula 1: se viene el GP de Las Vegas, que será clave en la pelea por el título

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que contará con la presencia del argentino Franco Colapinto (Alpine), se pondrá en marcha este jueves en una jornada que contará con la primera práctica libre a la noche.

Este Gran Premio, que será clave ya que llega en un momento definitorio del campeonato, se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con una extensión de 6,201 kilómetros y 17 curvas.

La primera edición del Gran Premio de Las Vegas se llevó a cabo en 1981, en el circuito de Caesars Palace, aunque solo se disputó una vez más en dicho trazado. Dicha ciudad volvió a la Fórmula 1 recién en el 2023, ya como circuito callejero, y el ganador en su retorno fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

El último ganador del Gran Premio de Las Vegas fue el británico George Russell, de Mercedes, aunque el destacado de dicha carrera fue Verstappen ya que aquel fin de semana se pudo asegurar su cuarto campeonato de pilotos.

La lucha por el título es muy diferente esta temporada, ya que Verstappen no tiene el dominio de los últimos años con su Red Bull y la consagración parece imposible a esta altura de la temporada. Esto se debe a que el líder del campeonato, Lando Norris (McLaren), le saca 49 puntos con solo 83 por disputar. Además, en la segunda posición está el australiano Oscar Piastri, también de McLaren, a solo 24 unidades de Norris.

Otra de las novedades de este fin de semana en Las Vegas será la participación de Colapinto, quien está teniendo un 2025 muy complicado en su Alpine, aunque con las actuaciones que tuvo pudo convencer a los directivos del equipo francés para que lo confirmen como piloto de reserva de cara al 2026.

La práctica libre 1 del GP de Las Vegas será este jueves a las 22:30, mientras que la segunda sesión de entrenamientos se llevará a cabo el viernes a la una de la madrugada.

Así está la lucha por el título en el campeonato de Fórmula 1

1- Lando Norris (McLaren): 390

2- Oscar Piastri (McLaren): 366

3- Max Verstappen (Red Bull): 341