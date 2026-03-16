Quiso escapar en moto de un control policial y fue capturado en Pampa Central

Un hombre fue aprehendido en la tarde de este lunes en Pampa Central, luego de que intentara escapar de un control policial. Al registrarlo, se encontró droga en su poder.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, en Líbano al 1.200.

En ese lugar se capturó a Maximiliano Zalazar, de 21 años, quien, al tratar de ser identificado en Don Bosco y 17 de Mayo, quiso escapar en moto de las fuerzas de seguridad.

Al ser finalmente interceptado, se encontró en su poder un envoltorio con 0,9 gramos de marihuana. Además, se le secuestraron un celular y $5.400 en efectivo.

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La carátula es desobediencia, resistencia a la autoridad e infracción a las leyes 23.737 y 24.449.

Intervienen las Unidades Funcionales de Instrucción y Juicio N° 15 y 19, y el Juzgado de Faltas Municipal.