Iba en una moto robada, evadió un control y fue capturado

El Comando de Patrullas de la Ciudad detuvo en la madrugada de este jueves a un joven que iba manejando un motovehículo robado. Su acompañante escapó al interceptar el rodado luego de la evasión inicial.

El detenido fue identificado como Sebastián Andrés Quiroga de 19 años de edad, que iba conduciendo una motocicleta TVS 160 color negra, sin patente, que presentaba un pedido de secuestro activo por hurto con fecha del 11 de marzo de 2026, solicitado por la Comisaría Primera.

En Brown y Venezuela, el rodado perdió la estabilidad en medio de la persecución, lo que permitió la aprehensión del conductor, no así del acompañante que se dio a la fuga.

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El aprehendido fue trasladado a la comisaría Primera. Interviene la UFIJ N°7 y la UFIJ N°15 bajo los cargos de encubrimiento, desobediencia y resistencia a la autoridad.