La Sinfónica y el Coro Estable presentan “Compositores clásicos”

La función para conmemorar el día de la Memoria por la Verdad y la Justicia se realizará mañana, viernes 27 de marzo a las 20:00 en el Gran Teatro Plaza.

Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bajo la conducción del director del Coro Estable de Bahía Blanca, maestro Pedro Garaban y la participación de la soprano Belén Jañez, se interpretarán la “Sinfonía Nº 3” de Franz Schubert, el “Laudate Dominum, KV 339” de Wolfgang Amadeus Mozart y el “Salmo 42” de Felix Mendelssohn.

Las entradas se podrán adquirir en la página del Gran Teatro Plaza o en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:30). Descuentos a jubilados y estudiantes únicamente por boletería. Sobre las obras La Sinfonía N.º 3 de Schubert despliega frescura y vitalidad, con movimientos que alternan lirismo y energía. El Laudate Dominum de Mozart, se distingue por su belleza serena y su carácter profundamente espiritual. El Salmo 42 de Mendelssohn, es una obra intensa y emotiva, que une la fuerza coral con momentos de delicada expresión.