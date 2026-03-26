LBB Oro: Estudiantes-Pacífico, único cruce de ganadores entre los cinco partidos que completan la fecha

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con cinco partidos y desde las 21 se completa la segunda fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", la cual comenzó anoche con la victoria de Bahiense del Norte ante Independiente, 82 a 57.

A medir por la conformación de planteles y evaluando en qué sector de la tabla podrían ubicarse los equipos con el correr de las fechas, los cruces de esta noche los protagonizan rivales probablemente directos al momento de tener que definir posiciones.

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El único encuentro entre dos que vienen de ganar lo juegan Estudiantes y Pacífico, en el Osvaldo Casanova.

También se enfrentan Villa Mitre-Liniers, que invirtieron la localía, considerando que están finalizando la obra en el Hernán Sagasti.

Pueyrredón, por su parte, recibe a Napostá en el Vicente Palermo; Olimpo y Leandro N. Alem se miden en el Norberto Tomás, mientras que Estrella y Barrio Hospital juegan en el barrio San Martín.

Estudiantes-Pacífico

Tanto Estudiantes como Pacífico ganaron por un punto en el debut. El albo, de visitante frente a Villa Mitre 76 a 75 y el verde, como local ante Estrella, 77 a 76.

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián Arcas y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en el local continúa afuera Sebastián Ranieri y en su lugar está Bautista Cincunegui Bautista, U21 proveniente de Peñarol (Mar del Plata).

La visita, por su parte, está sin novedades.

Villa Mitre-Liniers

Villa Mitre y Liniers perdieron en el debut. De todos modos, son dos equipos llamados a ser protagonistas principales.

El tricolor cedió en su cancha frente a Estudiantes, 76 a 75, y el Chivo perdió de visita ante Napostá: 80-76.

Para este partido invirtieron la localía, considerando que están finalizando las obras en el Hernán Sagasti.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Agustín Matías y Ariel Di Marco.

Novedades: a las bajas de Alejo Blanco, Ignacio Alem y Julián Lorca (enfocados en la Liga Argentina), probablemente se sume hoy Joaquín Jasen, quien tras su regreso (lesión en un hombro), el martes amaneció con algunos dolores.

En el Chivo, nuevamente estará ausente Genaro Groppa, afectado a la preselección nacional U19.

Pueyrredón-Napostá

Después de ir creciendo en su juego, Napostá se quedó con el triunfo en el final ante Liniers (80-76), mientras que Pueyrredón, frente a L.N. Alem, no pudo sostener la ventaja que llegó a establecer y cayó de visitante, 72 a 71.

Con estos antecedentes llegan a su segunda presentación.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Sebastián Giannino, Joel Schernenco y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: en el local continúa afuera Francisco Ruiz (sin habilitación).

Napostá, por su parte, sufre varias bajas: Germán Andrés (desgarro, ya no estuvo en el debut), Pedro Santiago (esguince), Leonel Alemañy es duda a raíz de dolor en un talón y Tomás Solís tiene un cuadro gripal. Además, Sebastián Suárez fue intervenido de un tobillo y tendrá afuera entre tres y cuatro meses.

Olimpo-L.N. Alem

Leandro N. Alem festejó en su primera presentación un partido que llegó a sacar 17 de luz y terminó ganando con dos libres del estadounidense Jean-Luc Wilson (72-71 a Pueyrredón).

Olimpo, por su parte, no pudo cerrar un partido ante Independiente en el que estuvo en gran parte al frente, cayendo 72 a 67.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Lucas Andrés y Mauro Guallan.

Novedades: el aurinegro aún no cuenta con Alejo Marroni (work and travel).

El verdirrojo, en tanto, tiene en duda a Patricio Zapata (microdesgarro) y Nahuel Amaya no juega, tras recibir un golpe en el hombro derecho. En tanto, el venezolano Eduardo Ríos se va a cambiar y, de ser necesario (se recupera de una operación), saltará a la cancha por primera vez,

Estrella-Barrio Hospital

Estrella y Barrio Hospital cedieron en el debut. El auriazul tuvo el último tiro en manos de Bautista Olivera para poder ganarle a Pacífico y terminó cayendo 77 a 76. En tanto Barrio, en su debut en la categoría, llevó a suplementario a Bahiense y perdió 87 a 84 (70-70).

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.

Novedades: en Estrella no hay ausencias. Lo contrario en Barrio Hospital, que nuevamente no tendrá a Nahuel Cámara (pantorrilla), Alejo Arias (enfermo) es probable que tampoco y Esteban Benedetti va a jugar, aunque con alguna dolencia en una mano.