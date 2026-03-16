El Gobierno designó por 180 días a los veedores en la AFA: deberán revisar balances y contratos

El Ministerio de Justicia dispuso la designación de dos veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para supervisar su funcionamiento administrativo y financiero durante un plazo de 180 días. La decisión fue adoptada a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ), que busca revisar la documentación contable y los contratos de la entidad.

De acuerdo a la resolución, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques, los veedores tendrán acceso a balances, registros administrativos y acuerdos comerciales de la institución que conduce Claudio Tapia, con el objetivo de elaborar un informe sobre el manejo institucional y económico.

Los veedores son el contador público Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz De Marco.

La medida no implica una intervención ni el desplazamiento de las autoridades actuales, pero habilita un proceso de control y seguimiento sobre la gestión.

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Según se indicó, los veedores deberán analizar la documentación contable, las decisiones administrativas y los contratos vigentes de la entidad, y elevar un informe a las autoridades correspondientes una vez finalizado el período de supervisión. Ese documento podría derivar en nuevas medidas si se detectan irregularidades.

Durante los 180 días que durará la veeduría, los especialistas designados podrán requerir información y analizar documentación vinculada a la gestión institucional.

El informe final que elaboren Pappacena y Ortíz De Marco será remitido a la Inspección General de Justicia. A partir de esas conclusiones, el organismo evaluará si corresponde adoptar nuevas medidas administrativas o realizar observaciones sobre la gestión de la institución.

La AFA es la entidad encargada de organizar las competiciones del fútbol argentino y de representar al país ante la FIFA y la Conmebol. Debido a esto, cualquier decisión vinculada a su funcionamiento institucional suele tener impacto en el desarrollo de los torneos y en la estructura del fútbol profesional. (con información de TN)