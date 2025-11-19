Estafa: recuperan muñecos de colección comprados con una tarjeta ajena

La policía recuperó en las últimas horas una serie de muñecos coleccionables, valuados en casi un millón de pesos, que habían sido adquiridos mediante una estafa en un local comercial del Bahía Blanca Plaza Shopping.

Desde la Fiscalía General informaron que los efectivos, por pedido del doctor Rodolfo De Lucia, de la UFIJ Nº 20, allanaron una vivienda ubicada en la zona de calle Terrada al 1.600.

En el lugar, según la orden del Juzgado de Garantías Nº 1, personal del área de Cibercrimen incautaron figuras de personajes como Dead Pool, Krusty the Clown, Woody, Chucky y Freddy Krueger, entre otras.

"De acuerdo a la investigación, una persona se había contactado con el Instagram de la tienda consultando por diversos objetos que más tarde adquirió pagando con una tarjeta de crédito y retiró fr manera personal. Posteriormente la propietaria de la tarjeta desconoció las compras", indicaron desde el Ministerio Público.

"Esto generó contracargos, por lo que el dueño del local debió afrontar la pérdida de los objetos que habían sido adquiridos por un valor superior a los 800 mil pesos", siguieron diciendo.

Señalaron también que lograron individualizar al comprador y solicitar el procedimiento en la vivienda del sospechoso.

Tras el recupero de los elementos, la fiscalía continúa llevando adelante la causa por el delito de estafa.