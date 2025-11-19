Homicidio en Vista Alegre: "Fue cien por ciento a propósito", mencionó un testigo

Un testigo del homicidio ocurrido anoche en el barrio Vista Alegre señaló que "fue cien por ciento a propósito" y también manifestó preocupación por el tiempo que demoró la ambulancia en llegar al lugar.

Un automovilista de 33 años es acusado de atropellar y matar a otro hombre en la esquina de Goleta La Luisa y Enrique Julio. Se trata de Franco Andrés Lembo, quien fue interceptado poco después del hecho y trasladado a la comisaría Quinta.

Mientras que la víctima es Cristian Matías Lucero, de 42 años, quien falleciera en la ambulancia, camino a un hospital.

"Yo estaba por acostarme y escuché el ruido de un auto como que estuviera re loco, doblando la esquina. Dije 'este me chocó la esquina'. Salgo y veo a la persona tirada; ya estaba reventado el hombre, perdía sangre por todos lado. Lo único que sé es que fue una persona que lo chocó y se escapó", relató Evaristo en diálogo con Panorama, por LU2.

Este vecino contó además que la ambulancia tardó mucho tiempo en llegar al lugar.

"Más de media hora, mucho más de media hora. Y la verdad que me preocupó mucho porque llamé yo, llamó el otro vecino, llamó otro. Y la verdad que mucho que desear, mucho que desear....", mencionó.

Al ser consultado sobre las características del sector, Evaristo respondió que "una vecina dijo que una hora antes hubo un asalto a cien metros de acá".

"Pasa lo que pasa en todos los barrios ahora, ¿viste? Esto que pasó anoche fue algo que me dejó... están pasando cosas raras que nunca vi. No sé quién tiene la culpa pero las cosas están cambiando y no para bien", completó.