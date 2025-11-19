Vista Alegre: un automovilista atropelló, mató y huyó, pero fue aprehendido

Un automovilista de 33 años acusado de atropellar y matar a otro hombre en el barrio Vista Alegre fue aprehendido anoche por la Policía, acusado de homicidio simple con dolo eventual (como si hubiera usado un arma de fuego).

Se trata de Franco Andrés Lembo, quien fue interceptado minutos después del hecho, registrado sobre las 23, cuando se movilizaba en un Renault Logan de color marrón, patente NRG 729, que quedó secuestrado en la comisaría Quinta, a cargo de la jurisdicción.

Personal del Comando de Patrullas, tras un llamado al 911, llegó a la esquina de Goleta La Luisa y Enrique Julio, donde encontró tendido en la calle a Cristian Matías Lucero, de 42 años.

Más tarde llegó una ambulancia que intentó trasladar al hombre a un hospital, pero Lucero falleció en el camino, producto de las heridas por el impacto del vehículo.

El Renault, gracias a la revisión de algunas cámaras de monitoreo, pudo ser localizado poco después del luctuoso hecho en Adrián Veres al 2.000, con evidentes daños, especialmente en el capot y el parabrisas.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 5, a cargo del fiscal Jorge Viego, que dispuso para el imputado los controles respectivos de alcohol y drogas.

Visita y discusión

Anoche Lembo, según pudieron reconstruir los investigadores, visitaba a una conocida en un quiosco del sector y cuando se retiraba se topó con dos hombres que tomaban cerveza en la puerta (Lucero y un cuñado suyo).

En ese contexto se produjo una discusión -aparentemente por cuestiones del momento, porque no se conocerían- y el automovilista decidió retirarse, aunque supuestamente le arrojaron algún proyectil, con lo cual habría avanzado hacia estas personas, embistiendo a Lucero, mientras que su pariente logró zafar del choque.

Según la primera versión del acusado, no habría tenido intenciones de atropellarlos sino de evadirse del lugar, aunque la persona que acompañaba a la víctima habría dicho que Lembo amenazó previamente con que los iba a atropellar.

El acusado, en principio, quedó aprehendido por homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de 8 a 25 años de prisión.