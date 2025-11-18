El Gobierno anunció que quitará las retenciones al petróleo. El primer convenio se firmó con Chubut. La noticia se dio a conocer tras la reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador Ignacio Torres.

“Esta medida se acordó con las provincias productoras”, explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En ese sentido, el gobernador Torres agregó: “Es un paso histórico que defendimos con firmeza desde el Acuerdo de Competitividad que venimos trabajando junto a las operadoras y los gremios del sector. Esta decisión no solo reconoce el esfuerzo de nuestra gente, sino que también devuelve previsibilidad a uno de los motores centrales de la economía chubutense”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A través de X, agregó: “La eliminación de retenciones representa la tercera inversión más importante de la Cuenca del Golfo San Jorge, con un impacto estimado de 370 millones de dólares que se reinvertirán directamente en la industria. Esto significa más actividad, más producción y, sobre todo, más empleo para miles de familias que viven del trabajo energético en nuestra provincia”.

Según el comunicado oficial, el convenio determina que Nación adecuará el régimen de derechos de exportación. Por su parte, Chubut ratificó sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones. Por último, las empresas se comprometieron a sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.

“Las inversiones que se impulsen en este marco priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria”, explicó el Ejecutivo.

La gestión de Javier Milei indicó que este convenio es uno de los primeros pasos para avanzar “en la reducción de la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía”. El objetivo es aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido.

En el encuentro donde se firmó el convenio también estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea. (TN)