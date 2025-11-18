Racing-River se jugará con público, a estadio lleno y con árbitro bahiense

El encuentro entre Racing Club de Avellaneda y River Plate, que se jugará el lunes a las 19.15, correspondiente a los octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura, se jugará con público y a estadio completo.

Luego de la reunión entre la Aprevide, la Asociación del Fútbol Argentino y los representantes de “La Academia”, las partes llegaron a un acuerdo formal y resolvieron que el Cilindro podrá contar con la presencia de los hinchas y el aforo al 100%.

El estadio del equipo de Avellaneda había sufrido una sanción de tres fechas sin público, por el uso de pirotecnia utilizado en la salida del equipo, en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Además, se confirmó que el árbitro del encuentro será el bahiense Facundo Tello.

El que logre avanzar, se medirá ante el ganador del duelo entre Lanús y Tigre.