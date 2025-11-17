Con Racing-River y Boca-Talleres, se definieron los cruces del Torneo Clausura 2025

Los cruces de octavos de final del Torneo Clausura quedaron definidos luego del cierre de la última fecha de la fase regular del certamen. El orden fue determinado por las posiciones definitivas de los clasificados en cada zona.

Los ocho mejores de cada grupo avanzarán a los octavos de final, que se disputarán en cancha del mejor clasificado. Lo mismo ocurrirá con los cuartos de final y las semifinales. En tanto, la final será en estadio neutral.

Boca logró asegurar el primer puesto de la Zona A tras vencer a Tigre por 2-0, y jugará contra Talleres en la Bombonera en la siguiente ronda. River, a su vez, empató 0-0 con Vélez y finalizó sexto en la Zona B, por lo que enfrentará a Racing en el inicio de los playoffs.

En esa instancia, habrá un cambio respecto del torneo anterior. Todos los cruces de eliminación directa tendrán un tiempo extra de 30 minutos en caso de empate y, de ser necesario, se definirán mediante los penales. En el Apertura, ese sistema se reservó sólo para la final ya que las series anteriores se resolvieron desde los doce pasos cuando el marcador terminó igualado en los 90 minutos.

Así quedaron los cruces de octavos de final del Torneo Clausura 2025: