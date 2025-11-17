El árbitro Andrés Gariano amenazó al entrenador de Huracán, Frank Kudelka: "Te voy a romper todo"

En otro hecho lamentable de un fútbol argentino cada vez más polémico, el árbitro Andrés Gariano amenazó con ejercer violencia física contra el DT de Huracán, Frank Darío Kudelka, en los minutos posteriores del empate por 1-1 entre Barracas Central y Huracán.

En un encuentro que se disputó en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el equipo local tuvo dos penales a su favor que estuvieron cargados de polémica. Luego de que el arquero Sebastián Meza contuviera el primero de ellos, el defensor Rodrigo Insua marcó en el segundo, para igualar el partido a 13 minutos del final.

El altercado se dio minutos después del pitazo final, cuando un nutrido grupo de jugadores, ayudantes y el propio entrenador del “Globo” se acercaron a la posición del árbitro para cuestionarlo.

En ese momento, el DT de 64 años acusó al juez de haberse “metido” con su familia, a lo que Gariano respondió de manera inadmisible: “vamos a hablar y te voy a romper todo”, con un tono agresivo, que generó el repudio inmediato de los representantes del equipo de Parque Patricios.