El Barcelona volverá al Camp Nou, tras la megaobra de la que participó una arquitecta bahiense

El Barcelona ya tiene fecha oficial para volver a jugar en su estadio, será este sábado cuando reciba al Athletic Club por LaLiga, en lo que marcará el retorno oficial al Spotify Camp Nou.

Después de 915 días de obras y de una espera que superó los plazos iniciales, retorno se confirmó tras obtener el visto bueno del Ayuntamiento local luego de revisar la documentación de la fase 1B del proyecto, sin encontrar deficiencias que retrasaran el permiso de primera ocupación.

De la obra de remodelación formó parte la bahiense Macarena García, quien tiempo atrás le contó su historia a La Nueva.

"Creo que no termino de tomar dimensión de dónde estoy", admitió la arquitecta de nuestra ciudad.

Para este reencuentro con su estadio, el “Barça” habilitará un aforo de 45.401 espectadores, cifra similar a la que manejó en el estadio Lluís Companys. La fase 1B, que motivó la decisión del club de postergar el regreso pese a contar con autorización desde octubre, permite ahora sumar toda la zona del Lateral a las áreas de Tribuna y Gol Sud.

Además, se incorporan mejoras clave, ya que hay más posiciones para personas con movilidad reducida, nuevos espacios de confort, renovados vestuarios y un túnel de acceso completamente nuevo para los futbolistas.

El retorno al Camp Nou también implica un impulso económico inmediato, con la habilitación de los sectores VIP y espacios premium como la Players Zone y los Balcony. El club ya trabaja además con la UEFA para intentar disputar allí el duelo del 9 de diciembre ante Eintracht Frankfurt, a la espera de la confirmación definitiva.

El Barcelona jugará este sábado desde las 12.15 del mediodía (hora argentina) en el marco de la decimotercera fecha de LaLiga.

(NA y La Nueva.).