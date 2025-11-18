La inflación mayorista se desaceleró y cerró octubre con el valor más bajo en los últimos 6 meses

La inflación mayorista se desaceleró fuerte en octubre. A pesar de que fue un mes marcado por la incertidumbre electoral y la volatilidad cambiaria, el indicador registró una suba del 1,1% mensual, lo que significó una caída de 2,6 puntos porcentuales frente a septiembre (3,7%).

Se trató del valor más bajo desde mayo, cuando llegó a registrarse una deflación del 0,3%.

De esta manera, los precios mayoristas acumularon un alza de 21,3% en lo que va del año, mientras que el incremento fue del 24,1% en los últimos 12 meses, de acuerdo con la información que publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Al analizar el comportamiento en el interior del índice, los productos nacionales tuvieron una suba general del 1,3%.

En esta categoría, los productos primarios aumentaron 2%, mientras que el precio de los productos manufacturados avanzó 1,1% y el de energía eléctrica, un 0,8%.

En cambio, los productos importados presentaron una caída del 1,4%. (LN)