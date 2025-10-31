La inflación de octubre fue del 1,83% en Bahía Blanca, según IPC Online

La inflación del mes de octubre en Bahía Blanca alcanzó el 1,83 por ciento, de acuerdo a una medición realizada desde IPC Online. En septiembre, la medición había sido del 2,29%.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 22,75% en lo que va de 2025, y alcanzó un interanual de 26,85%.

Desde la consultora se indicó que "si bien los precios mayoristas vienen subiendo en los últimos meses empujados por subas en los importados, dando claras muestras de efecto traslado por los vaivenes del dólar, dicho efecto queda difuso en los precios minoristas. Se observan efectos estacionales fuertes (turismo, frutas, verduras), efectos sectoriales (subas en el precio de la carne vacuna y de cerdo) y aumentos nivelados en servicios".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El mayor aumento se registró en Atención médica y gastos para la salud (4,13%), reflejando el impacto de actualizaciones en medicamentos y prestaciones privadas. En segundo lugar se ubicó Esparcimiento (2,90%), asociado a subas en actividades de turismo, mientras que Alimentos y bebidas (2,26%) mantuvo su tradicional peso en la inflación mensual, con alzas en frutas, carnes y comidas elaboradas. Le siguieron Indumentaria (1,98%), aún influida por la estacionalidad de cambio de temporada, y Transporte y comunicaciones (1,56%), donde las variaciones en el precio de automóviles y combustible jugaron un rol clave.

En niveles moderados se ubicaron Educación (2,37%), afectada por ajustes en cuotas y materiales, y Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,54%), que mostró incrementos contenidos en artículos domésticos. Finalmente, Otros bienes y servicios (0,68%) y Vivienda y servicios básicos (0,29%) tuvieron subas menores, indicando una estabilidad relativa en estos segmentos. En síntesis, la dinámica de precios de octubre estuvo liderada por aumentos en servicios de recreación, personales y de salud, lo que sugiere una presión inflacionaria de base más amplia, que excede a los bienes esenciales. En cualquier caso, la persistente divergencia en los precios mayoristas no ha venido siendo acompañada por los precios minoristas, por ahora.