Otra jornada de calor: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada calurosa es la que vivirá Bahía Blanca en el comienzo de la semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la máxima del lunes trepará hasta los 35 grados centígrados.

En la mañana, el tiempo será templado a caluroso. El viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del noroeste y la visibilidad será buena.

Por esas horas se dará la mínima de la jornada, con 20 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será caluroso con cielo parcialmente nublado. El viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del noroeste; el índice de

radiación ultravioleta será alto y la visibilidad será buena.

En esos momentos llegará la máxima del lunes, con 35 grados centígrados.

La noche será cálida con aumento de la nubosidad. Se estima para medianoche una temperatura de 26 grados centígrados.