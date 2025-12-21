“Pancho” Barez: “Nadie nos puede quitar la ilusión”

Liniers se metió entre los ocho mejores de la Región Pampeana Sur y sueña con seguir avanzando en la competencia del Federal Amateur. Casi en silencio, el chivo está a 7 partidos de lograr el ascenso al Federal A. Y para Gonzalo Barez –en su regreso al club— hay buenas sensaciones.

El mediocampista –goleador de su elenco en el certamen con tres conquistas— le contó a La Nueva. sus sensaciones de cara al cruce ante Atlético Ayacucho, a disputarse entre el 4 y 11 de enero del 2026.

“El equipo está en un buen momento y vamos en línea ascendente. Cuando llegué al club, el equipo estaba en la Liga del Sur con algunas dudas, pero se fue afianzando con el correr de los partidos y ganó en confianza”, sostuvo “Pancho”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Incluso en el partido ante Huracán –final extra del Clausura liguista— se vio que el equipo estaba en un nivel alto y también se arrastró hacia el Federal Amateur porque hay mentalidad positiva y estamos todos bien”, amplió el autor de 3 conquistas en el certamen, 2 ante Sporting y una frente a Huracán Ciclista de Gonzales Chaves.

--¿Cuál es el principal argumento futbolístico que mostraron hasta acá?

--Que somos verdaderamente un equipo. No tenemos individualidad que vayan a resolver un partido, pero nos hicimos muy fuerte como conjunto.

--Puntualmente, que valor agregado le viste al equipo.

--Que cuando ataca, ataca. El equipo no es tan generador de juego, pero sí de transiciones rápidas y de finalizar las jugadas. En general, nos defendemos bien y no nos convierten mucho.

--¿Y en contrapartida?

--Nos cuesta defendernos un poco con la pelota y eso genera que nos cansemos por demás.

--¿Y hasta dónde se permiten ilusionarse?

--Lo dije en su momento y lo repito ahora: tenemos que ir partido a partido. La fase de grupos no era sencilla porque enfrentamos a equipos de la Liga del Sur y sabemos lo que eso significa. Obviamente, nadie nos puede quitar la ilusión. Y si nos toca quedar afuera, será porque fueron mejores que nosotros.

--¿Qué significó este regreso a la entidad albinegra?

--Ya volver al club es un placer, sinceramente, porque prácticamente no necesito adaptación. Y si bien me tenía que conocer con los chicos nuevos y con el grupo, después en poco tiempo se genera un buen vínculo porque los equipos que se arman con jugadores de por acá generalmente son de buenas personas.

--Se te nota bien. Disfrutando. ¿Es así?

--Tal cual. Al jugador de fútbol se le pide lo que sabe hacer y es lo que trato de brindar. Además, yo quiero seguir progresando en mi profesión; no vine a jugar un Regional y retirarme; quiero seguir metiéndole para arriba. Mi mentalidad es que voy a seguir jugando al cien hasta el día que me retire.

“Me estoy reinsertando en el fútbol argentino porque vengo de jugar en una competencia muy distinta (ascenso del fútbol italiano). Este es un fútbol más físico y un poco más rápido contra el otro que era más técnico y más lento”, amplió.

--¿Cómo vivís el día a día?

--Con mucha alegría porque hoy me toca ser uno de los más grandes del equipo, cuestión que casi nunca me había pasado. Y en muchas cosas que hacen o dicen los chicos me siento reflejado cuando tenía 20 años. Hoy estoy en el rol de poder aconsejar a los más pibes para saber qué necesitan. Pero los chicos son muy piolas y el grupo es muy bueno.

--¿Qué sugiere la serie ante Atlético Chascomús?

--En estos días ya nos estamos poniendo a mirar al rival. Creo que el hecho de jugar primero de local nos obliga a hacer un buen partido el 4 de enero y a sacar alguna diferencia porque estos cruces de visitante son bravísimos. Me tocó ir a Ayacucho a enfrentar a Sarmiento y fue un equipo muy duro.

“Y más allá del parate por las fiestas, nos vamos a preparar de la mejor manera. También es bueno para recetearnos un poco y ojalá podamos continuar todos en este buen nivel. Me tengo fe para sacar adelante la serie”, concluyó.

Lo que hay que saber

Liniers se medirá ante Atlético Ayacucho (eliminó a Olimpo de Tres Arroyos) por los cuartos de final de la Región Pampeana Sur.

La ida irá en nuestra ciudad el domingo 4 de enero y la revancha el 11 en el Polideportivo Municipal de Ayacucho.

El ganador de esta llave se cruzará con el vencedor del cruce entre el poderoso Ferro de General Pico y el sorprendente Deportivo Alpachiri en su primera incursión en este tipo de competencias.

Además, también chocarán Atlético Villa Gesell-Santa Rita (Piedritas) y Racing de Olavarría-Deportivo Norte (Mar del Plata).

El número

38

Son los goles que lleva convertidos con la camiseta de Liniers en todas las competencias, 3 en el actual Federal Amateur. En total disputó 277 partidos.

(*) Datos estadísticos proporcionados por Eduardo "Cocho" López.