Cristina Kirchner fue trasladada a un sanatorio por una molestia abdominal

Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada hoy al Sanatorio Otamendi para una evaluación médica más exhaustiva, tras presentar una dolencia abdominal.

El traslado se realizó con la debida autorización judicial, luego de que un equipo médico concurriera a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, determinara que era necesario su traslado al mencionado sanatorio para estudios complementarios.

Según indicaron, cualquier novedad sobre su estado de salud será comunicada a través de partes médicos emitidos por el Sanatorio Otamendi

Cristina Kirchner, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución tras ser condenada en la causa conocida como “Vialidad”. El 10 de junio, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. (N/A e Infobae)