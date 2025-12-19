El PJ Bonaerense fijó la fecha para las elecciones de autoridades: ¿sigue Máximo Kirchner?

El Consejo Provincial del PJ Bonaerense definió este viernes convocar a elecciones de renovación de autoridades para el 15 de marzo de 2026.

De la reunión del partido, que encabezó el titular Máximo Kirchner en Malvinas Argentinas, participó también el cosecretario general de la CGT Cristian Jerónimo, según fuentes partidarias.

Tras el tratamiento de los asuntos del orden del día, Jerónimo hizo una exposición sobre la situación de los trabajadores en el contexto del intento de reforma laboral por parte del gobierno de Javier Milei.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La CGT viene envalentonada porque, después de la masiva movilización del jueves último, el oficialismo dio a conocer que el tratamiento de la reforma laboral en el recinto del Senado pasará para el 10 de febrero.

En efecto, la central salió a atribuirse esa demora a la presión ejercida en las calles. "Las masivas movilizaciones pusieron de manifiesto el rechazo contundente hacia esa iniciativa de parte de las y los trabajadores argentinos”, expresó este jueves la CGT.

En lo partidario, el PJ resolvió que, en caso de acordar una lista de unidad, la fecha del 15 de marzo será solo a los fines de cumplir con el trámite. El sector del gobernador Axel Kicillof, enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), también está de acuerdo con evitar la división.

Máximo Kirchner es resistido por distintos sectores del peronismo y tiene mandato vencido desde el jueves último, lo que motivó que el Consejo Provincial definiera la fecha de elecciones.

Desde La Cámpora recordaron que durante el año pasado, cuando se discutía el liderazgo del hijo de Cristina Kirchner, “nadie levantó la mano” para enfrentar a la conducción.

“Ahora habrá que ver si intendentes o el axelismo quieren jugar”, provocaron desde el PJ, entusiasmados con la posibilidad de que las críticas esgrimidas en reserva tanto desde el kicillofismo como entre los jefes comunales se expresen en el plano partidario.

La reunión de este viernes incluyó además un homenaje al fallecido intendente Juan José Mussi, cuyo deceso tuvo lugar el 24 de noviembre último. (Fuente: NA).