Liga de Villarino: El campeón comenzará con la letra A: ¿Agrario o Ascasubi?

El fútbol de Villarino coronará esta tarde al mejor de la temporada 2025. Desde las 18, estarán frente a frente Juventud Agraria de Algarrobo y Social Ascasubi y uno será el flamante monarca del partido.

El cotejo se jugará en cancha de Agrario --ganó el torneo más largo-- en una única definición. En caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

Franco Yatzky será el encargado de impartir justicia en el Ovidio Colamosca.

El conjunto de Algarrobo que comanda Ulises Tomasetti obtuvo el primer tramo del año, donde se enfrentaron todos contra todos.

Por su parte, el albiceleste de Hilario Ascasubi --conducido por Elías Bustos-- se adueñó del segundo torneo que se jugó por zonas tras una épica final ante 12 de Octubre.

De esta manera, caerá el telón para la temporada 2025 que organizó la Asociación de Fútbol de Villarino.