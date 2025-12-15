Villarino: con una remontada épica, Ascasubi se quedó con el segundo tramo

Con carácter y fútbol, Social Ascasubi logró lo que parecía imposible. El albiceleste había perdido la primera final de visitante ante 12 de Octubre de Médanos 3 a 0 y arrancó perdiendo 1 a 0 la revancha. Pero se repuso, lo ganó 4 a 1, forzó los penales y por esa vía se impuso 4 a 3 para coronarse en el Torneo Raúl Royo de la Asociación de Fútbol de Villarino.

La tarde no comenzó bien para los conducidos por Elías Bustos, ya que los medanenses se pusieron en ventaja con gol de Tomás Muñoz, en el minuto 16.

Sin embargo, llegó la reacción de los locales. Rodrigo Burgardt lo igualó a los 35 minutos.

Y en el segundo período llegó el vendaval de Ascasubi. Hugo Roa marcó por duplicado a los 8 y 15 minutos y Maximiliano Arenas equilibró la serie a los 19 minutos para el 4 a 1 definitivo en los 90 minutos reglamentarios.

Llegaron los penales y el albiceleste gritó campeón.

Dirigió Facundo Gorosito.

El domingo, Juventud Agraria de Algarrobo --ganador del tramo largo-- recibirá a Social Ascasubi en la gran final anual.

Para cerrar un gran domingo, Ascasubi también se coronó en tercera división.