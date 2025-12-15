Un espiral para mosquitos provocó un incendio con pérdidas totales en una vivienda

Un incendio en una vivienda se produjo esta madrugada, cerca de la 1.10, en una casa ubicada en Junín al 2200, donde el fuego ocasionó pérdidas totales, sin que se registraran personas lesionadas, según se informó oficialmente.

La damnificada fue identificada como Marilin Cruz, de 27 años. De acuerdo con los primeros datos aportados, el origen del fuego habría sido un espiral para mosquitos que tomó contacto con elementos combustibles y provocó el inicio del siniestro en una de las habitaciones del inmueble.

Al momento del incendio, en el lugar se encontraban cuatro menores de edad. Dos de ellos debieron ser asistidos en el lugar por personal de emergencias, tras haber inhalado humo, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Pese a la magnitud del incendio y los daños totales registrados en la vivienda, no hubo heridos; quedando el hecho bajo intervención de los servicios correspondientes para las actuaciones de rigor.