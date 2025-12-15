Albín se quedó con la primera del Internacional de Speedway y un extranjero no completó una vuelta

El Indio la cruza, seguido por el inglés Drew Kemp. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Facundo Albín ganó la final del 500cc. en la fecha inaugural del Internacional de Speedway, 2025-26, que tuvo su primera fecha -de 12- en la pista Antonio Miranda de Aldea Romana.

En el 200cc. se quedó con la final Félix Schell; en 50 Mayores el ganador resultó Jeremías Núñez, en 50 Menores Jeremías Araya y en 500cc. B triunfó Gonzalo González.

Jeremías Núñez.

Jeremías Araya.

La primera programación contó con un importante marco de público que, considerando que la última bandera a cuadros cayó a la 1.15, algunos decidieron dejar antes del final el escenario. De todos modos, es algo propio el retraro, por tratarse de una primera fecha.

En esto también influyó una pista complicada, donde traccionaban de diferente manera y hubo varios golpes, ninguno de mayor gravedad.

Entre ellos, el más lamentable fue el que protagonizó uno de los debutantes ucranianos, Danko Hladkovskyi, quien largó en la segunda serie, y cuando estaba entrando en la primera curva se le calzó la moto, giró y cayó de espaldas, quedando tendido en el piso.

Entrando en calor, antes del golpe.

El ucraniano, atendido en la pista.

Después de atenderlo en la propia pista, el joven de apenas 16 años fue a su box y tras algunos minutos, como manifestó sentirse mareado, fue trasladado al Hospital Privado del Sur para hacerle algunos estudios.

El otro compatriota, Roman Kapustin, mostró un buen andar y será competitivo, aunque no le alcanzó para meterse en la final.

Estuvo complicado con el motor, inclusive en medio de la noche debatieron cambiarlo por otro que estaba listo, aunque por una cuestión de tiempo mantuvieron el que tenía.

En tanto, el tercer extranjero, el inglés Drew Kemp, le dio pelea a Facu Albín, en una atractiva final.

A propósito de extranjeros, para la cuarta fecha estaría el italiano Paco Castagna, viejo conocido de la competencia argentina.

Los dos que clasificaron directo a la final -por puntos- fueron Albín y Eber Ampugnani. Y por ganar las semifinales, se sumaron Kemp y Zubillaga.

Eber Ampugnani tuvo una muy buena noche.

En la primera largada, cuando transcurría la segunda vuelta y ganaba el inglés, Zubillaga fue al piso en la curva de boxes.

En la segunda largada, Albín estuvo mejor y pudo terminar delante de Kemp, completando el podio Ampugnani, de muy buen inicio.

Un buen número de pilotos hubo en el 200cc. y la final fue realmente atractiva, adelantándose sobre el final y respaldando el Nº1, Félix Schell, superando a Giuliano Ciarrochi y quedó tercero Germán Laguna.

500cc.

Serie 1: 1º) Eber Ampugnani, 2º) Nicolás Gómez y 3º) Joaquín Félix.

Serie 2: 1º) Facundo Cuello, 2º) Agustín Kreder y 3º) Danko Hladkovskyi.

Serie 3: 1º) Cristian Zubillaga, 2º) Roman Kapustin y 3º) Lisandro Lobo.

Serie 4: 1º) Facundo Albín, 2º) Drew Kemp y 3º) Diego Eleno.

Serie 5: 1º) Roman Kapustin, 2º) Diego Eleno y 3º) Joaquín Félix.

Serie 6: 1º) Eber Ampugnani, 2º) Drew Kemp y 3º) Facundo Cuello.

Serie 7: 1º) Facundo Albín, 2º) Nicolás Gómez y 3º) Renzo Garbuglia.

Serie 8: 1º) Cristian Zubillaga, 2º) Agustín Kreder y 3º) Matías Galdos.

Serie 9: 1º) Facundo Cuello, 2º) Renzo Garbuglia y 3º) Fernando Olivera.

Serie 10: 1º) Facundo Albín, 2º) Eber Ampugnani y 3º) Cristian Zubillaga.

Serie 11: 1º) Drew Kemp, 2º) Nicolás Gómez, 3º) Agustín Kreder.

Serie 12: 1º) Matías Galdos, 2º) Diego Eleno y 3º) Lisandro Lobos.

Serie 13: 1º) Drew Kemp, 2º) Cristian Zubillaga y 31) Joaquín Félix.

Serie 14: 1º) Eber Ampugnani, 2º) Agustín Kreder -y 3º) Renzo Garbuglia.

Serie 15: 1º) Nicolás Gómez y 2º) Lisandro Lobos.

Serie 16: 1º) Facundo Albín, 2º) Roman Kapustin y 3º) Facundo Cuello.

Serie 17: 1º) Facundo Albín, 2º) Agustín Kreder y 3º) Lisandro Lobos.

Serie 18: 1º) Eber Ampugnani y 2º) Roman Kapustin.

Serie 19: 1º) Cristian Zubillaga , 2º) Nicolás Gómez y 3º) Facundo Cuello.

Serie 20: 1º) Drew Kemp, 2º) Matías Galdos y 3º) Renzo Garbuglia.

Semifinal 1: 1º) Drew Kemp, 2º) Facundo Cuello, 3º) Matías Galdos y 4º) Agsutín Kreder.

Semifinal 2: 1º) Cristian Zubillaga, 2º) Nicolás Gómez, 3º) Roman Kapustin y 4º) Renzo Garbuglia.

Obras

La pista Miranda mostró algunas mejoras en cuanto a infraestructura, por caso, los boxes están techados, lo cual cambia la fisonomía de los mismos y está más prolijo por cierto.

También, implementaron un sector de plateas y, además, le hicieron una plataforma de cemento al piso de las tribunas y plateas.

Sin dudas, mejoras que va sumando un predio que poco a poco lo van poniendo a la altura de la competencia.

Las fechas

Sábado 20/12: en Daireaux.

Domingo 28/12: en Bahía.

Sábado 3/1: en Casares.

Martes 6/1: en Bahía.

Sábado 10/1: en Bolívar.

Domingo 18/1: en Bahía.

Domingo 25/1: en Bahía.

Sábado 31/1: en Casares.

Martes 3/2: en Bahía.

Martes 10/2: en Bolívar.

Sábado 14/2: en Bahía.