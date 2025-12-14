“Huracán es campeón por vos”, le dijo un hincha a Salvarezza, el héroe sin capa, pero volador y atajador

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Festejó tres campeonatos con Liniers en la Liga del Sur y uno con Atlético Monte Hermoso en el fútbol dorreguense, pero este que acaba de conseguir con Huracán tiene un “gustito” especial para Matías Salvarezza, el héroe y el pibe 10 en un partido que el Globito se llevó tras una tanda de penales para el infarto.

“Esto es increíble, una fiesta difícil de explicar con palabras pero de la que, seguramente, no me voy a olvidar en mi vida”, destacó el arquero formado en Liniers, quien en el 0-1 dejó un rebote corto para que Llanos la empuje al gol. ¿Error de Mati o la pelota impulsada por Rodrigo Gómez venía fuerte?

“No fue un falla mía, fue más mérito de Rodri, quien pateó seco, firme y al ras del piso; se me complicó un poco a la hora de contener y es por eso que le puse las manos, pero el rebote salió para adentro y ahí estaba Llanos. Que se le va a hacer…”, explicó.

“Todo el año me preparé para ser campeón. No arranqué jugando, estuve varios partidos sin sumar minutos y me tocó entrar por la lesión de un compañero (Ezequiel Alonso), lo que no es nada lindo, pero le prometí que le iba a cuidar el arco con alma y vida. Este momento es hermoso, por suerte lo pude aprovechar”, contó quien atajó tres penales en una tanda cambiante y angustiante.

“Este campeonato tiene un sabor especial, terminé atajando en el último partido del año, contuve tres penales y la gente me ovacionó como nunca antes me habían ovacionado, ¿qué más puedo pedir?”, reaccionó.

--Nada, hay que festejar.

--En el momento de los penales estaba tranquilo, con la cabeza fría, seguro de mi mismo y con información de donde podían llegar a ejecutar los chicos de Bella Vista al momento de la definición.

--Ahhh, ¿habías estudiado?

--Sí, repasé algunos videos, los tenía un poco visto, pero más allá de eso, la intuición juega un papel preponderante y la fe y la confianza en la línea del arco son determinantes.

--¿Vas a poder dormir después de todo esto?

--Espero que sí, porque me duele todo. Emocionalmente es un desgaste grande, pero ningún cansancio o molestia se compara con la obtención de un título como este. Es la primera vez que me toca definir un campeonato en una tanda de penales, y atajando tres disparos. Estoy feliz.

“Este grupo la pasó mal en el primer semestre, pero fortaleció la cabeza para la segunda parte, se basó en el trabajo y en el sacrificio de todos y nos convencimos de que podíamos. Fue un premio a la perseverancia”.

--¿Te quedás en Huracán para 2026?

--No sé todavía, no hablé con nadie, pero me gustaría. Ahora vamos a festejar porque las pasamos todas y merecemos estar contentos.