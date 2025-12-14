Partido tenso, tanda de penales infartante y ¡Huracán campeón!: la quinta estrella ya brilla en el bule

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“A festejar, a festejar, nos vamos todos, al bulevar…”

En trensito, uno atrás del otro, los jugadores de Huracán fueron abandonando el estadio de Villa Mitre mientras los hinchas armaban la caravana de autos, motos y camionetas, “enroscados” en bocinazos y al grito de “Dale campeón”, con dirección a calle Luis María Drago, y de ahí todo por ruta hasta llegar al destino final, al barrio de Ingeniero White donde esta noche no duerme nadie.

Como en 1967, 1970, 2015 y 2023 (compartido con Bella Vista después del catastrófico temporal del 16 de diciembre de ese año), el Globito se volvió a convertir en el monarca de la A en la Liga del Sur. En la final anual, venció justamente al “Gallego” de la Loma en los penales (6-5) después del 1-1 en el tiempo regular, y alzó su quinto título oficial de Primera división en el fútbol local.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Fuimos los mejores y merecíamos festejar, aunque Bella Vista y Liniers también podrían haber estado en el lugar de privilegio que nosotros estamos ocupando ahora”, lanzó, sin su ropa y solo en bóxer, Dan Brian Scalco, el alma máter del plantel huracanense, rodeado de los discípulos que como él fueron referenciales de esta heroica consagración: Leonel Navarro, Julián Pérez, Eze Alonso (lesionado) y el “eterno” Pato Linares.

Del partido en sí se pueden desarrollar múltiples análisis, decir que goles son amores y que por la falta de eficacia en el arco que siempre hizo “chiquito” Matías Salvarezza, el albiverde no se fue ganador en los 90 minutos reglamentarios.

Temperatura ideal para jugar, buen marco en El Fortín, un explosivo colorido para recibir a los equipos y un cotejo tenso pero que se dejó ver.

Los volantes tapones elegidos por los entrenadores de uno y otro lado (José Parra en el local y Rosales en el que fue visitante) fueron los comodines en las propuestas de sus elencos, y a su vez los encargados de contagiar ese “Dale, dale” característico en las presiones y en las marcas para que el tránsito no sea libre en el medio y que la pelota no salga limpia para aquellos que no estaban dispuestos a fregar su ropa con sangre, sudor y lágrimas en la batalla.

Cuando Bella Vista mezcló a los laterales con los volantes, cuando juntaron pases y agilizaron su trabajo ofensivo haciendo correr el balón por un piso en excelente estado, los de la dupla Ribes-Romero activaron el alerta amarillo y casi rojo en el área cangrejera.

Salvarezza (en la foto de abajo felicitado por sus compañeros tras la consagración en los penales) le pidió a los suyos “Confíen en mí” y fue el paragüa protector de un equipo que iba acumulando dudas cuando el rival lo apremiaba. El 1 formado en Liniers dio rebote corto ante un tiro desde lejos de Rodrigo Gómez, Santiago Llanos estaba en el lugar indicado para empujarla a la red y el 1-0 no hizo más que reflejar lo que estaba sucediendo en la cancha.

Es más, tras la conquista, Bella Vista relentizó a su adversario, que imploraba por su Dios tirándole pelotazos de todo tipo. “Tantas veces nos salvó”, seguramente suplicaba alguno de sus compañeros, y allá fue él, en busca del milagro, que sucedió 22 minutos después de haber quedado en desventaja.

Julián Pérez le dio una pelota de amigo, y Dan Brian Scalco se encargó de hacer el resto. Desbordó a Hiess y tiró el centro preciso para que Pane, de una, le de un puntapié al ángulo.

Llegar al empate fortaleció al del bule (parado con un 3-1-3-3), fue como la espinaca para Popeye, y se animó a ir por todo frente a un adversario que había perdido vértigo y gravitación.

Como ante Liniers en la final del Clausura, Huracán juntó las migas y se formateó a si mismo (con las apariciones de sus hombres más experimentados) para poder equilibrar el marcador.

El árbitro Marcos Gómez, quien pasó desapercibido por haber sabido manejar la adrenalina de todos con tal de que no se produzcan ataques cardíacos en masa, solo se equivocó en una acción donde ambos equipos podían haberse quedado con uno menos: Rodrigo Gómez y Linares se empujaron, la siguieron, se increparon, hasta que el 10 bellavistense cayó desplomado. ¿Era roja para los dos o para una solo? El colegiado no les mostró ni amarilla.

Mauro Brunelli puso en cancha al desgarrado pero valiente Matías Mayo y Bella Vista se abroqueló atrás con dos líneas de cuatro, repasando con 22 ojos lo que podía llegar a hacer Scalco. Sí, los dos estaban en la dulce espera de los penales.

Y ahí si fue “aguante corazón aguante”, porque patearon nueve futbolistas de cada lado, hasta que llegó el yerro que ningún seguidor gallego esperaba: falló un pibe de la casa, Pablo Mungo, quien debe entender que la grandeza define: no erra el que no patea.

Terminó todo en paz, salió campeón Huracán y la fiesta en el bule, como ya avisaron, empezó con la llegada del plantel. Eso sí, nadie sabe cuando terminará. Merecido.

La tanda penales

Huracán pateó primero

Navarro (gol)

Olguín (gol)

Mayo (gol)

Meza (travesaño)

Pérez Manghi (desviado)

Segovia (palo y afuera)

Pane (gol)

Scalco (gol)

A.Andragnez (gol)

Bella Vista

Llanos (atajó Salvarezza)

Rosales (gol)

Reule (atajó Salvarezza)

Intrevado (gol)

Belleggia (gol)

Villalba (travesaño y afuera)

L. Vogel (gol)

L. Martínez (gol)

P. Mungo (atajó Salvarezza)

La síntesis

Huracán 1 (6)

SALVAREZZA 10

Garderes 4

Pérez Manghi 5

Olguín 6

J. Pérez 5

J. Parra 7

Sevovia 5

Linares 6

Navarro (c) 5

D. B. Scalco 8

Pane 6

DT: Mauro Brunelli

Bella Vista 1 (5)

F. Martínez 5

Hiess 3

P. Mungo 5

Villalba 5

Reule 5

Rosales 7

Sacomani (c) 5

Vogel 7

R. Gómez 6

Mayer 5

Llanos 6

DT: Ribes-Romero

PT. No hubo goles.

ST. Goles de Llanos (BV), a los 2m. y Pane (H), a los 24m.

Cambios. 53m. Meza (6) por Garderes y 87m. A. Andragnez por J. Parra y Mayo por J. Pérez, en Huracán; 73m. G. Belleggia por Sacomani y L. Martínez por Mayer y 78m. T. Díaz por Hiess e Intrevado por R. Gómez, en Bella Vista.

Amonestados. Garderes (7m.), en Huracán; Reule (16m.) y Llanos (60m.), en Bella Vista.

Arbitro. Marcos Gómez (7,5).

Cancha. Villa Mitre (9).