Liniers volvió a vencer a Huracán Ciclista y tendrá un verano agitado y a pura ilusión

Liniers venció esta tarde a Huracán Ciclista de Adolfo González Chaves y se metió en los cuartos de final del Torneo Regional Federal Amateur.

El albiengro se impuso en su cancha por 2 a 1 y ganó la llave de octavos de final por 4 a 2, ya que había conseguido el mismo resultado en el partido de ida.

Julián Monteverde zafa ante la marca de Estéves.

Los goles del Chivo los anotaron Joaquín Parra, con un gran tanto de afuera del área a los 17 minutos, y Gonzalo Bárez, quien definió entrando por el segundo palo tras un centro desde la izquierda a los 76.

Para la visita, en tanto, descontó Joaquín Villar de chilena, a los 88.

Con una buena actuación colectiva, algunas individualidades destacadas y encaminando la llave desde el inicio de la revancha, el equipo dirigido por Hernán Rosell se instaló en la siguiente instancia donde se medirá ante Olimpo de Tres Arroyos o Atlético Ayacucho, que se enfrentan esta noche desde las 20.30.

En la ida, Atlético se impuso por 1 a 0.

*El desarrollo

Joaquín Parra ya saco el zurdazo que tuvo destino de ángulo, para el 1 a 0 de Liniers.

Liniers se mostró agresivo, compacto, sólido y muy metido en el amanecer del juego, casi como mandando un mensaje de que no especularía con la ventaja conseguida en la ida.

Ganando en todos los aspectos del juego y en cada centímetro de la cancha, se plantó con las líneas bien altas y desde el arranque fue protagonista y empezó a generar situaciones de riesgo.

En menos de 10 minutos, el equipo bahiense ya había acumulado tres chances claras y por distintas vías: una arremetida individual de Monteverde, un cabezazo tras un córner de Lucas Der y un intento de Ullman que atajó Reynaud tras una buena acción colectiva.

Aprovechando la movilidad de Joaquín Parra, quien partió como delantero pero nunca dio referencias, y aprovechando sus asociaciones con Gabriel Ullman, el elenco que conduce Hernán Rosell volcó el juego sobre la derecha. Para explotar esa asociación y, también, para dejarle la banda izquierda a las trepadas de Massimo Monti, quien con el correr de los minutos se fue soltando más y jugando casi sin referencia fija a la hora de atacar.

Toda eso bueno que insinuó Liniers en el arranque del partido, desde el juego y lo territorial, lo plasmó en el marcador a los 17 minutos gracias a un verdadero golazo.

Parra, quien había comenzado metido la tarde, encaró de derecha para izquierda desde tres cuartos y sacó un zurdazo cruzado al ángulo del arco que da a la avenida Alem. Potencia y dirección perfecta fueron la combinación ideal para que el Chivo abriera el marcador y diera, aunque todavía era temprano, un gran paso hacia la clasificación

Qué golazo hiciste, parece decirle Julián Monteverde a Joaquín Parra, quien es abrazado por Wunderlich.

Ese buen momento se estiró algunos minutos más, aunque el albinegro no pudo concretar por falta de precisión en la definición, o bien, por las buenas intervenciones del golero Reynaud.

Ya sobre la media hora de juego, el dueño de casa fue bajando la intensidad, acaso por saberse dos goles arriba en la serie, y en contrapartida la visita echó el resto sabiéndose contra las cuerdas.

Lentamente, Huracán se fue adelantando en la cancha y por primera vez Liniers jugó con un bloque más bajo cerca de su arquero, lo que igualmente le dejaba el terreno listo para apostar alguna contra.

En ese contexto, el 9 del Globo, Ángel Retamoso, fue creciendo y con su gran porte y voluntad empezó a inquietar, a pura potencia y desde sus movimientos.

Monti gira y se escapa de la marca de Facundo Gómez.

Julián Monteverde aguanta y abre de espaldas.

No obstante y casi como un tónica que se repitió a lo largo de toda la tarde, cada que vez que Liniers logró asociarse o tuvo algún destello positivo desde lo individual, pisó el acelerador y llegó con peligro al área rival.

Lejos de esfumarse, esa característica se acentuó en el complemento, con dos equipos algos más abiertos y con un poco de menos orden táctico.

Mientras a Liniers le alcanzaba con algunos destellos para generar situaciones de peligro, Huracán, sin perder las formas, fue un busca del empate y el último intento de reacción para no quedar eliminado.

Iván Fernández sale del fondo ante la presión de Retamoso.

Wunderlich intenta tapar el rechazo de Ocampo.

Así las cosas, Bárez tuvo un mano a mano ingresando casi por el centro del área en una arremetida individual y no pudo definir, y Retamoso siguió complicando con sus movimientos y potencia cerca del área del chivo.

Luego de una muy buena intervención de Valentino Torres tras un remate de Augusto Ontivero, Pancho Bárez amplió el marcador y terminó de rematar la serie.

El capitán albinegro llegó en soledad por el segundo palo y empujó un centro cruzado desde la izquierda, en una de las tantas veces que el elenco bahiense pobló de gente el área de Huracán.

Ya con el 2 a 0 consumado, a la tarde le quedaba una perlita más. Porque a los 43 minutos y luego de un tiro libre desde la izquierda, el ingresado Joaquín Villar clavó un golazo de chilena para sorpresa de propios y extraños, y puso el 2 a 1 final. En cierta medida, un gol merecido por no bajar los brazos y seguir yendo pese a estar abajo en la serie.

Lo cierto es que Liniers ya había hecho el trabajo antes y merecidamante había encaminado la llave, logrando así la clasificación a cuartos de final.

De esta manera, el Chivo sabe que tendrá un verano movidito porque en apenas unos días volverá a competir, en busca de dar otro paso hacia el ascenso... ¿por qué no?

*La síntesis

Liniers (2)



V. Torres 6



I. Fernández 5

L. Der 6

F. Aguirre 6

Wunderlich 5



Ullman 5

Trídico 5

Bárez (c) 6

Monti 6



Parra 8

Monteverde 5



DT: Hernán Rosell



Huracán Ciclista (1)



Reynaud 7



M. Ocampos (c) 6

S. Ontivero 5

I. Esteves 5

Tavieres 5



F. Gómez 5

Oliver 5

B. Rodríguez 6

C. Paradisi 5



A. Ontivero 5

Retamoso 6



DT: Juan Carlos Bermegui



PT: Gol de Parra (L), a los 17m.

ST: Goles de Bárez (L), a os 31m., y J. Villar (H), a los 43m.



Cambios: 57m. Menna, B. Herrera y Seisdedos por I. Fernández, Trídico y Ullman, 74m. Biondo por Monti y 81m. De Los Santos por Bárez, en Lineirs; 57m. Villa por C. Paradisi, 69m. Duharte por S. Ontivero, 82m. Arias, A. Paradisi y Marchetti por Oliver, B. Rodríguez y F. Gómez, en Huracán.



Amonestados: Der (82m), en Liniers; M. Ocampo (51m.), en Huracán.



Árbitros: Agustín Linares (6)



Cancha: Liniers (buena).

*En casa antes de irse

¡Hola, Chiqui! Agustín Bouzat disfrutó de la tarde en el Doctor Alejandro Pérez.

Agustín Bouzat estuvo presente en el Doctor Alejandro Pérez siguiendo el partido junto a su familia y amigos, mientras disfruta de sus vacaciones.

Tras unos días libres, el excapitán de Vélez Sarsfield seguirá su carrera en el Houston Dynamo de Texas de la Major League Soccer de Estados Unidos y luego de un muy exitoso segundo ciclo en El Fortín.

*Cómo sigue

El Regional Amateur se reanudará el fin de semana del cuatro de enero, con revancha una semana después.

Los cruces para conocer el ganador de cada región, que jugará por el ascenso al Federal A, culminarán el 8 de febrero, cuando se dispute el partido de ida de la quinta ronda.