Fiesta de egresados fatal en Jujuy: una patota mató a puñaladas a un chico de 15 años

Un chico de 15 años murió en las últimas horas tras ser apuñalado por una patota que lo abordó a la salida de una fiesta de egresados en una casa de Jujuy y por el hecho hay dos adolescentes detenidos.

Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Juan Vanega, quien recibió varias puñaladas, una de las cuáles resultó fatal, y cuyo ataque fue registrado por el teléfono de un testigo.

El hecho ocurrió en el barrio Tupac Amaru, en Alto Comedero, y generó conmoción en la capital provincial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como consecuenci de este crimen, dos adolescentes de 15 y 16 años, un varón y una mujer, fueron detenidos por la Policía de esa provincia. Ante esta situación, la causa pasó al Juzgado de Menores.

El hecho se produjo en la intersección de la calle Pozo Cavado con la avenida Intersindical, alrededor de la 1:30 de este domingo.

Vanega y un amigo de 13 años salieron de la fiesta de egresados que se realizaba en una casa e iban hacia un comercio cercano para comprar bebidas alcohólicas.

Sin embargo, en la esquina fueron interceptados por una patota de chicos que, casi sin mediar palabras, los atacaron brutalmente.

Los testigos señalaron que la agresión fue directa y en la misma los homicidas usaron un arma blanca.

El chico recibió varias puñaladas y sufrió múltiples heridas en el cuerpo, por lo que intentó escapar, pero no pudo y a unos 20 metros cayó muerto.

Algunos de los testigos dijeron que la pelea tuvo que ver con "una lucha territorial, entre barrios".

“Había muchísimos chicos que entraban y salían de la casa donde se hacía la fiesta, pero cuando uno fue atacado y vieron la sangre empezaron a escapar hacia distintos lugares”, contó un vecino que presenció la sangrienta secuencia.

Personal del SAME llegó al lugar y constató que el menor estaba muerto.

El amigo de Vanega también resultó herido producto de "un puntazo", aunque se encuentra fuera de peligro.

La Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación realizaron un operativo de rastrillaje dentro del barrio Alto Comedero y hallaron a dos menores que están sospechados del homicidio, uno de 15 años y una chica de 16.

Los jóvenes fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

La fiscalía dispuso que la causa pase al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación formal de los adolescentes arrestados. (NA)