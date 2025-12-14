Bahía Blanca | Domingo, 14 de diciembre

22.8°

22.8°

Fútbol.

Por la vía de los penales, Huracán se coronó campeón en la A de la Liga del Sur

Tras empatar 1 a 1 ante Bella Vista en los 90 minutos reglamentarios, el Globo se impuso 6 a 5 desde los 12 pasos.

Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Huracán se consagró campeón de la temporada 2025 de la máxima división de la Liga del Sur tras vencer por penales a Bella Vista 6 a 5, tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios.

En el período regular, el elenco de la Loma se puso en ventaja a los 3 minutos del segundo tiempo por intermedio de Santiago Llanos, pero a los 25 lo igualó el suarense Franco Pane para el Globo.

En una extensa definición por penales, el conjunto de Mauro Brunelli se impuso 6 a 5.

Para Huracán anotaron Leonel Navarro, Ulises Olguín, Matías Mayo, Franco Pane, Brian Scalco y Antonio Anfragnez. Maximiliano Meza, Felipe Pérez Manghi y Tomás Segovia fallaron sus remates.

Para Bella Vista convirtieron Leandro Rosales, Ezequiel Intrevado, Gabino Belleggia, Lucas Vogel y Lucas Martínez. Matías Salvarezza contuvo los penales de Santiago Llanos, Agustín Reule y Pablo Mungo (el decisivo). Además, Santiago Villalba desvió su disparo.

El cotejo se jugó en cancha de Villa Mitre, con arbitraje de Marcos Gómez.

