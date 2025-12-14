Las compras de argentinos al exterior trepan casi 300% y ya totalizan U$S 694 millones en 2025

Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier continúan rompiendo récords acumulando un alza cercana al 300% en el 2025 y totalizando pagos por 694 millones de dólares, según estimó la consultora Analytica.

El reporte reflejó que el gasto en importaciones de particulares entre enero y octubre “es un 292,1% más que durante el mismo período del año pasado”.

El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y en octubre pasado aumentó 289,9% respecto al mismo mes de 2024 al registrar operaciones por un total de U$S 92 millones.

Desde Analytica remarcaron que “desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se estabilizó alrededor de los U$S 100 millones mensuales, aunque la dinámica del e-commerce sugiere que el techo todavía no está a la vista”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Actualmente, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para comprar vía courier es de 50 kilos de acuerdo a lo dispuesto a principios del 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Requisitos para las compras