Economía y campo.

Las compras de argentinos al exterior trepan casi 300% y ya totalizan U$S 694 millones en 2025

El ingreso de bienes al país por vía courier ronda los U$S 100 millones mensuales.

Foto: NA

Las compras de argentinos al exterior a través del sistema courier continúan rompiendo récords acumulando un alza cercana al 300% en el 2025 y totalizando pagos por 694 millones de dólares, según estimó la consultora Analytica.

El reporte reflejó que el gasto en importaciones de particulares entre enero y octubre “es un 292,1% más que durante el mismo período del año pasado”.

El servicio puerta a puerta crece sostenidamente en la Argentina y en octubre pasado aumentó 289,9% respecto al mismo mes de 2024 al registrar operaciones por un total de U$S 92 millones.

Desde Analytica remarcaron que “desde julio, el ingreso de bienes por esta vía se estabilizó alrededor de los U$S 100 millones mensuales, aunque la dinámica del e-commerce sugiere que el techo todavía no está a la vista”.

Actualmente, el peso máximo de los paquetes o pieza postal para comprar vía courier es de 50 kilos de acuerdo a lo dispuesto a principios del 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

 

Requisitos para las compras

  • El servicio “puerta a puerta” y los “pequeños envíos” no pueden superar los 50 kilos.
     
  • El valor máximo para cada envío es de U$S 3.000.
     
  • No hay tope de envíos por courier.
     
  • Los “pequeños envíos” tienen límite de hasta tres unidades y cinco envíos al año por persona.
     
  • Hasta U$S 400 no se abonan los derechos de importación y tasa de estadística. Sí debe pagarse el IVA.
     
  • Al recibir el paquete, no es necesario registrarlo en la web de ARCA. Solo en los casos en que el envío sea por Correo Argentino. (con información de NA)

