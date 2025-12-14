"Fito" Cuello: "No sé si fuimos el que jugó más vistoso, pero fuimos el más regular"

La Armonía fue el más regular de la temporada 2026 en el Promocional y lo certificó con la victoria en la gran final ante Comercial. El gol de David Vega puso al velezano otra vez en la A. Y su DT Rodolfo "Fito" Cuello hizo un balance, sin dejar de mencionar los argumentos futbolísticos que llevaron a su equipo a lo más alto.

"Fue una verdadera final; un partido discreto, con pocas situaciones, en el que nosotros tratamos de hacer lo que mejor hicimos durante el año, la de mantener el arco en cero. Mantuvimos la valla invicta en 24 de los 34 partidos; es una locura lo que hizo este equipo en ese sentido. Y sabíamos que en algún momentos, teniendo jugadores distintos, algo podía pasar y el 'Chori' (por David Vega) sacó un conejo de la galera y nos dio el ascenso", declaró el orientador.

"En un torneo muy parejo, no se si fuimos el que jugó más vistoso, pero fuimos el más regular. Lo demostramos en las dos ruedas y en los playoffs pudimos sacar a Comercial de visitante, en la final de local le ganamos a Rosario, que tal vez era el equipo que mejor juego desplegaba, también pudimos con Tiro --que había sido el mejor del Clausura-- y hoy (por ayer) había que matarse por este partido porque nos daba un ascenso y, gracias a Dios, apareció el 'Chori', el mago", añadió.

"Fito" continuó con las palabras de elogios para el mediocampista de 45 años.

"Con 45 años jugar a la par de los pibes en una Liga muy competitiva es muy difícil. No sé si se juega bien, pero se corre mucho. Fijate que varios chicos de Comercial tuvieron que salir. David, el 'Pato' (por Edgard Scalco), Maxi (por Vallejos) se cuidan mucho y por eso aún están jugando. Por eso siguen jugando y ojalá que los tengamos el año que viene", expresó.

Finalmente, dedicó el título a varios personas que están identificadas con La Armonía.

"Esto es para 'Cacho' Francani, 'Tito' Francani, 'Cocó' Verdugo, Hugo Reñones, mi Vieja, mi Viejo, quien está en el cielo, y para toda la gente de La Armonía", concluyó.