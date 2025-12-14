Ciclismo: Daniel Espinoza, ganador de la última del año por puntos

Los participantes transitan por la recta principal del circuito del Parque de Mayo. Fotos: Prensa FCS

Daniel Espinoza se adjudicó la prueba central del festival ciclístico llevado a cabo en la mañana del domingo en el circuito interior del Parque de Mayo con la organización de la Federación Ciclista del Sud, en homenaje a Luis Pedro Miguel.

El vencedor de la última prueba del calendario 2025 prevaleció en la suma de puntos que otorgaron los 5 embalajes llevados a cabo en los 75 minutos de la competencia central, donde participaron 25 corredores.

En la prueba preliminar para Master C y D se impuso Juan Rau escoltado por Gustavo Berger y Julio Rau.

La competencia central, que contuvo muchas alternativas cambiantes y donde no se notó sincronización en los componentes de los equipos, se corrió en la mayor parte del trayecto en pelotón con algunos intentos de escapadas que no se cristalizaron, arribándose al cierre con la definición por la suma de puntos, donde Espinoza superó por tres unidades (17 a 14) a Pablo Mércuri y por nueve puntos a Enzo Crociatti, quien quedó tercero.

Estas fueron las clasificaciones registradas en la novena programación del año:

Elite y Master B (75 minutos): 1) Daniel Espinoza (Bahía Blanca), 17 puntos; 2) Pablo Mércuri, 14; 3) Enzo Crociatti, 8; 4) Matías Pollio, 7; 5) Germán Marín, 5; 6) Guillermo Erro (primero en Master B) 2; 7) Fabio Santiago, 1 y 8) Alex Poblete, 1 punto.

Master C y D (45 minutos): 1) Juan Rau (Punta Alta), 15 puntos; 2) Gustavo Berger, 7; 3) Julio Rau, 6; 4) Miguel Morello, 4; 5) Raúl Dezi, 1; 6) Luis Torres, sin puntos; 7) Daniel Martínez; 8) Hugo Giménez; 9) José María Suárez.

Master E y Damas (30 minutos): 1) Vanesa Salvo; 2) Gimena Olviden; 3) Fátima Escobedo; 4) Vicente Santoni (Primero en Master E) y 5) Carina Faur.

Aficionados mayores de 40 años: 1) Gonzalo Marzas; 2) Alejandro Álvarez; 3) Sebastián Pella; 4) Claudio Pascual, 5) Pablo Murias; 6) Alejandro Guevara; 7) Maximiliano Bedouret y 8) Sergio Rey.

Aficionados menores de 40 años; 1) Adrián Andes; 2) Santiago Re; 3) Adrián Sala; 4) Luis Ledda; 5) Rodrigo Caroli; 6) Agustín Moretti; 7) Joaky Larrosa; 8) Gustavo Soria; 9) Demetrio Gómez y 10) Florencia Gerdes.