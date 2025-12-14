Con el bahiense Mauro Polla como DT, Argentina U17 cayó ante Brasil y fue subcampeón en el Sudamericano

La selección argentina U17, que tiene como entrenador al bahiense Mauro Polla, terminó subcampeón del Sudamericano que se disputó en Asunción, Paraguay.

El combinado nacional cedió en la final ante Brasil, por 98 a 77, en lo que fue el único traspié del equipo en la competencia.

Argentina debió remar de atrás desde el comienzo del encuentro, ya que perdió los primeros dos parciales por 25 a 17 y 26 a 14, lo que lo dejó algo lejos en el marcador.

Los más destacados en el elenco nacional, fueron Joaquín Caumo, con 23 puntos, y Santiago Pettinaroli, con 13 unidades.

Mientras que la figura del campeón fue Pedro Sousz, quien terminó goleador de la final con 24 tantos y fue elegido como el jugador más valioso.

A falta de unos segundos para el final, y en medio de un clima caliente, fue expulsado desde el banco Leonardo Gutiérrez, quien se encontraba como asistente.

Además, tras el encuentro, y luego del habitual saludo entre ambos equipos, hubo algunos cruces entre los planteles, aunque no pasó a mayores.

Además del segundo puesto, la albiceleste también obtuvo el boleto para la Americup U18 del próximo año.

Previo a este duelo, el combinado nacional había superado sucesivamente a Uruguay (93 a 58), Ecuador (126 a 43), Colombia (78 a 69) y Venezuela (66 a 45).