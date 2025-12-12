Argentina terminó invicto la fase de grupos del Sudamericano U17

Una mayor oposición a los dos juegos anteriores encontró Argentina, que igual pudo ganarle a Colombia, por 78 a 69 y terminar invicta en la fase de grupos del Sudamericano U17 que se disputa en Asunción, Paraguay.

De esta manera, el equipo que orienta el bahiense Mauro Polla mañana jugará la semifinal -rival a definir-, buscando la clasificación a la AmeriCup U18 de 2026 y a la final del presente torneo.

Los bajos porcentajes y las pérdidas condicionaron a la albiceleste, que ganó el primer tiempo 33 a 30.

Después de algunos altibajos, quien marcó la diferencia fue Joaquín Caumo, que adelante capitalizó lo bueno que defensivamente hizo el equipo de manera colectiva.

El goleador anotó 24 puntos (2-5 en triples, 2-3 en dobles y 14-16 en libres).

En tanto, Santiago Pettinaroli convirtió 21 unidades y bajó 7 rebotes.