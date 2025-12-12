Hospital Italiano: "Es complicado vivir con un sueldo de 800.000 pesos pagado en cuatro partes"

El conflicto salarial en el Hospital Italiano se agrava y los trabajadores permanecen "en alerta y movilización" luego de que la nueva gerenciadora, Confederada Salud, informara a los trabajadores un plan de pago en cuotas para abonar los sueldos de noviembre.

La medida, comunicada a través de una asamblea, profundizó la incertidumbre en medio de una crisis financiera que amenaza la continuidad operativa del centro de salud.

Según relató el delegado Ramiro Palleros en Panorama, por LU2, la empresa expuso que la situación económica del hospital impide el pago completo de los haberes. Por eso propuso un esquema dividido en cuatro cuotas semanales: 30 % abonado el jueves pasado, 20 % el martes, 30 % la próxima semana y el restante 20 %, en la siguiente. El aguinaldo, por su parte, sería cancelado entre el 26 y el 30 de diciembre.

“Es muy complicado vivir con un sueldo de 800.000 o 850.000 pesos pagado en cuatro partes. Hoy la tarjeta de crédito se usa para comer, y cuando te pagan el mínimo se dispara todo con intereses. Entramos en una bola financiera que se complica mucho”, describió.

Los trabajadores se declararon en estado de alerta y movilización, aunque todavía no hay un paro definido. De todos modos, anticiparon que en los próximos días realizarán una nueva asamblea para evaluar posibles medidas.

“Sabemos que un paro afectaría quirófanos y actividades esenciales, lo que también complicaría los ingresos del hospital. Por eso estamos evaluando qué tipo de medidas son viables”, señaló.

Frente a esta situación, el gremio actuó de oficio y presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por falta de pago. “Eso lo maneja la parte gremial. Ellos tienen el poder de negociación tanto con el Ministerio como con Confederada, que es quien tomó el gerenciamiento del hospital”, explicó Palleros.