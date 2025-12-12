Arrestan a un joven por hurto y buscan a los dueños de distintos objetos

Un joven que fue sorprendido cuando saltaba el paredón de un domicilio cercano al Parque Independencia, con fines de hurto, fue aprehendido por la Policía.

Se trata de Brandon Javier Freire, de 25 años, a quien se imputó, en principio, de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.

El procedimiento se dio durante la tarde de ayer y en poder del acusado se secuestraron distintos objetos, pero solo uno (una amoladora) fue reconocido como propio por el dueño de casa.

Por ese motivo desde la comisaría Cuarta se citó a eventuales damnificados de otros robos en caso de reconocer los objetos.

Freire, al parecer, también portaba una desmalezadora marca Echo y una netbook Thinkpad de color negro.

Quienes puedan acreditar la propiedad de estos últimos dos objetos deberán presentarse en la seccional de Garibaldi 262.

Pedido de captura

Por otra parte, personal del destacamento Cabildo, dependiente de la comisaría Cuarta, arrestó en Las Heras al 100 de esa localidad a Braian Contreras, de 35 años.

Se estableció que el hombre, al ser cursada su identidad por el Sistema Informático Policial, tenía una orden de captura activa, por los delitos de lesiones leves y daño.

En consecuencia, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del doctor Guillermo Mércuri.