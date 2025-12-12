Bahía Blanca | Viernes, 12 de diciembre

26.0°

Bahía Blanca | Viernes, 12 de diciembre

La ciudad.

Detienen a dos menores que intentaban robar motos en el centro

Tienen 17 años y los atraparon en la primera cuadra de la calle Blandengues. Les secuestraron una ganzúa. 

Dos menores de 17 años fueron aprehendidos tras ser acusados de intentar robar dos motocicletas en la primera cuadra de la calle Blandengues.

El procedimiento, dado a conocer hoy, se registró en la tarde de ayer y estuvo a cargo de personal de la comisaría Segunda.

Se informó que los adolescentes -no identificados por razones legales- utilizaron una ganzúa para tratar de apoderarse de una Honda Wave 110cc y una Suzuki AC100, estacionadas en esa cuadra.

Los menores, al verse sorprendidos por los uniformados, habrían intentado darse a la fuga pero fueron reducidos.

Pese a su corta edad, ambos jóvenes tienen varios ingresos en comisarías por delitos contra la propiedad. 

 

