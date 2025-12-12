Detienen a dos menores que intentaban robar motos en el centro

Dos menores de 17 años fueron aprehendidos tras ser acusados de intentar robar dos motocicletas en la primera cuadra de la calle Blandengues.

El procedimiento, dado a conocer hoy, se registró en la tarde de ayer y estuvo a cargo de personal de la comisaría Segunda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se informó que los adolescentes -no identificados por razones legales- utilizaron una ganzúa para tratar de apoderarse de una Honda Wave 110cc y una Suzuki AC100, estacionadas en esa cuadra.

Los menores, al verse sorprendidos por los uniformados, habrían intentado darse a la fuga pero fueron reducidos.

Pese a su corta edad, ambos jóvenes tienen varios ingresos en comisarías por delitos contra la propiedad.