El COI dio un gran paso hacia la reintegración de Rusia y Bielorrusia al deporte mundial al recomendar a los organismos rectores que permitan a los equipos y atletas de ambos países competir en eventos juveniles internacionales con su bandera e himno nacionales.

Los atletas tienen "el derecho fundamental de acceder al deporte en todo el mundo y de competir libres de interferencias políticas o presiones de organizaciones gubernamentales", declaró el Comité Olímpico Internacional en un comunicado.

Este mensaje de apoyo a los atletas será bien recibido en Rusia e Israel, cuyos atletas han sufrido discriminación recientemente, y llega a menos de tres años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que corren el riesgo de enfrentar tensiones políticas en Estados Unidos.

La estrategia olímpica actualizada proporcionó a Rusia un avance significativo en la política deportiva en un momento en que Moscú parece no hacer concesiones políticas ni militares a Ucrania.

Esta medida del COI es independiente de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina (febrero de 2026), donde un pequeño grupo de atletas rusos y bielorrusos competirá como individuos neutrales que pasan la verificación por no haber apoyado públicamente la guerra.

Decisión de la Cumbre

La decisión se tomó en la Cumbre Olímpica, una reunión anual presidida por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que invita a las principales partes interesadas de la familia olímpica. De la misma fue parte Gerardo Werthein, representante de la Argentina, y actual vicepresidente.

“Se reconoció que la implementación por parte de las partes interesadas llevará tiempo”, declaró el COI en un comunicado, añadiendo que el órgano rector de cada deporte debería decidir cómo definir los eventos juveniles.

Es probable que algunos organismos deportivos se enfrenten a la resistencia de sus federaciones nacionales miembros, especialmente en Europa, a la recomendación actualizada del COI, que reitera que Rusia no debería ser elegida para albergar eventos internacionales.

La última medida del COI para aliviar el aislamiento deportivo de Rusia puede aplicarse a sus propios Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán el próximo año en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre. El organismo olímpico ruso sigue suspendido formalmente por el COI y actualmente no puede competir con su identidad nacional.

“Los principios anteriores deberían aplicarse a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 y se recomienda su adopción por todos los órganos rectores y organizadores de eventos deportivos internacionales para sus propios eventos juveniles”, declaró el COI. (AP)