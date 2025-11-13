Ansiedad y organización: a más de 900 días, LA28 oficializó el calendario de competencias

Mauro Gustavo Giovannini [email protected] Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

Con una anticipación de 975 días, el comité organizador de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 reveló el calendario de competencias oficial, con el detalle por eventos y un súper sábado que se roba la atención.

Se espera una megacompetencia con 36 deportes y 51 disciplinas repartidas en 49 sedes y 18 zonas de la región de Los Ángeles y Oklahoma City. La Ceremonia de Apertura se celebrará el 14 de julio y la de Clausura tendrá lugar el 30 de julio, aunque ya el miércoles 12 habrá actividad en siete deportes.

Las novedades en el calendario incluyen el regreso del triatlón como primer evento de medalla, como sucediera en Sídney 2000, con la competencia femenina a realizarse en Venice Beach.

Además, habrá un intercambio histórico: el atletismo se celebrará durante la primera semana, mientras que la natación será en la segunda. Como consecuencia, ya el primer día de competencia se realziará la final de los 100 metros femenina y, al día siguiente, la definición masculina como para arrancar con todo.

Como ya adelantáramos en notas anteriores, por primera vez cada deporte de equipo tendrá el mismo número o mayor de equipos femeninos, y el 50,5 % del total de cuotas para deportistas serán para mujeres, representando una revolución en cuanto a la paridad de género.

Por su parte, LA28 anuncia la realización de un "súper sábado", para el 29 de julio, con récord de finales: 26 repartidas en 23 deportes. Se definirá atletismo (maratón), básquetbol, BMX freestyle, boxeo, ciclismo pista, cricket, escalada deportiva, fútbol, gimnasia rítmica, golf, halterofilia, equitación, hockey, lacrosse, lucha, natación, natación artística, canotaje velocidad, sóftbol, taekwondo, tenis de mesa, vóleibol y vóley playa.

Regresos y debuts olímpicos en LA28

Entre las novedades que tendrán los próximos Juegos, regresarán el béisbol y el sóftbol al programa olímpico, presentes en Tokio 2020 y ausentes en París 2024.

También volverá el cricket, tras haber formado parte de París 1900, y el lacrosse, que estuvo presente por última vez en Londres 1908.

Los Juegos Olímpicos de LA28 tendrán además el debut del flag football (fútbol bandera) y el squash.

Mientras que se sumarán seis nuevos eventos mixtos: tiro con arco compuesto por equipos mixtos; el relevo mixto 4x100 m en atletismo; el evento de gimnasia artística por equipos mixtos; el doble mixto en remo costero; la competencia de golf por equipos mixtos; y el evento por equipos mixtos de tenis de mesa.

A partir de 2026 estará habilitada la venta de entradas para los diferentes eventos. Según se anunció, los tickets más baratos costarán 28 dólares.