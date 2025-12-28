A 20 años de "El Partido de Todos", una iniciativa solidaria que reunió a los mejores de acá
Entre otros, participaron Rodrigo Palacio, Claudio Graf y, en uno de los bancos, dirigió Ángel Cappa. Lo recaudado se destinó a instituciones de bien público de nuestra ciudad y Punta Alta.
Se cumplen hoy 20 años de una importante iniciativa solidaria canalizada a través del deporte, que permitió juntar durante 90 minutos en cancha de Liniers a talentos y glorias del fútbol bahiense, de Punta Alta y de la región.
Se lo denominó "El Partido de Todos" y fue organizado por “La Nueva." a beneficio de las instituciones locales Patronato de la Infancia, Cáritas Arquidiocesana y Hogar del Anciano y de Cáritas Parroquial María Auxiliadora de Punta Alta.
El combinado de “Las Estrellas”, que fue dirigido por Ángel Cappa (con la asistencia de Vicente Cayetano Rodríguez) le ganó al combinado de la Liga del Sur por 8 a 2, con una importante cuota de goles para que este encuentro exhibición respondiera a la expectativa del público.
Según cifras publicadas al día siguiente, alrededor de 8 mil personas vibraron en el estadio "Doctor Alejandro Pérez" con jugadores que allá por 2005 brillaban en diferentes equipos, sobresaliendo Rodrigo Palacio y Claudio Graf.
Justamente, dos protagonistas del gol que también anotaron aquella cálida noche bahiense. Convirtieron para el equipo ganador Rodrigo Palacio (2, uno de penal), Darío Gigena (2), Diego Pais (2), Alejandro Delorte y Claudio Graf.
La Liga del Sur, dirigida por el técnico Daniel Prat y cuyo equipo se conformó a partir de las mejores calificaciones del diario en el Oficial 2005, anotó sus goles vía Gonzalo Gil y Maximiliano Abot.
Alberto Martínez (secundado por Gustavo Altuna y Fernando Márquez), de la Asociación Bahiense de Arbitros, y Alejandro Pérez (acompañado por Hugo Romero y Sergio Parissi), de la Cooperativa de Arbitros, fueron los encargados de dirigir el encuentro.
Además, el médico Fernando Olmedo colaboraró para la atención de los futbolistas ante cualquier eventualidad.
Los números
Realizado el conteo, se determinó que pagaron su entrada 7.500 personas, aunque la cifra de público fue superior teniendo en cuenta que menores y jubilados podían ingresar gratis.
En cuanto a la recaudación, el monto fue de 25 mil pesos (en moneda a valor de entonces).
Las formaciones
A continuación, las formaciones titulares y respectivos suplentes de cada uno de los equipos, con el agregado del club en el que miliaban en aquel momento:
"Las Estrellas" formó con Leandro Evangelisti (Unión de Santa Fe); Martín Bonjour (Rentistas de Uruguay), Víctor Zwenger (Deportivo Táchira de Venezuela), Silvestre Capparuccia (San Martín de Mendoza); Diego Minor (Tigre), Marcelo Escudero (ex River y Olimpo), Alejandro Hidalgo (Villa Mitre), Ezequiel Miralles (Defensa y Justicia); Rodrigo Palacio (Boca), Alejandro Delorte (Gimnasia y Esgrima de La Plata) y Claudio Graf (Lanús).
Como suplentes ingresaron Darío Gigena (Cruz Azul Oaxaca), Horacio Schumacher (Villa Mitre), Gabriel González (Sporting), Diego Escudero (Villa Mitre), Pablo Berra (Hatria de Italia), Javier Verticchio (San Lorenzo de Italia), Nicolás Cisneros (Academia Red de España), Rómulo Severini (Aldosivi) y Diego Pais (Socie dad Sportiva La Serenissima de Italia).
La Liga del Sur alistó a Juan Pablo Elizondo (Bella Vista); Gonzalo Troncoso (Liniers), Mauro Wilson (Comercial), Mario Martínez (Liniers); Maximiliano Abot (Comercial), Juan Félix Blanco (Liniers), Martín Aguirre (Bella Vista), Pablo Arriagada (Bella Vista); Nicolás López (Liniers), Federico Nieto (Sporting) y Gonzalo Gil (Comercial).
Como sustitutos participaron Juan Pablo Scheffer (Sansinena), Juan Stefanof (La Armonía), Ulises Fochesatto (Sporting), César Soutullo (Sansinena), Nicolás Ballesteros (Liniers), Ariel Puntiroli (Sporting), Lucas Gamietea (Liniers), Gonzalo Medrano (Sansinena) y Juan Pablo Ancán (Bella Vista).
El preliminar
A modo de partido preliminar se enfrentaron dos combinados, uno de árbitros liguistas y otro de periodistas.
En el elenco de los medios de prensa jugaron Raúl Degásperi, Sergio Alcalá, Walter Portales, Sergio Donati, Fernando Rentería, Lorenzo Natali, Guillermo Fidalgo, Maximiliano Cenizo, César Baleix, Walter Gullaci, Mariano Rossi, Luis Alberto Cano, Javier Schwab, Gustavo Pacheco y Carlos Velaustegui.
Los árbitros participaron con Gustavo Larrosa, Mauro Giannini, Jorge Ruiz, Ricardo Peralta, Bruno Bocca, Alejandro Pérez, Marcelo Mendoza, José Moscoso, René Ackerman, Gustavo Altuna, Alberto Martínez, Claudio Sofi, Miguel Fons, Marcelo Nebietti, Guillermo Sosa, Daniel Fons y Fernando Márquez.