Inundaciones en Corrientes: más de 300 personas tuvieron que ser evacuadas por el temporal

Un impresionante temporal en la provincia de Corrientes provocó una situación crítica entre los ciudadanos, que están sufriendo fuertes inundaciones en diferentes localidades de la región. Fuentes oficiales confirmaron que ya son 351 los evacuados en San Luis del Palmar, la zona más afectada.

Debido a la inmensidad de la tormenta, el riachuelo se desbordó e incluso las calles se volvieron intransitables. El intendente de San Luis del Palmar, Néstor René Buján, detalló más sobre la situación climática.

"Cayeron 400 milímetros de lluvia en 48 horas. A pesar de que esta mañana pareció que mejoraba la situación, no duró mucho. Ayer ocurrió lo mismo: tuvimos buen tiempo durante el día, pero por la tarde el clima cambió rotundamente y volvió la lluvia“, señaló.

El intendente explicó que hace un mes y medio ya habían atravesado una inundación, aunque aclaró que fue mucho menor que la actual. Dijo que esta vez el agua los tomó por sorpresa, porque no esperaban tanta cantidad en tan poco tiempo.

La situación obligó a montar 12 centros de evacuados, donde se alojan 73 familias, mientras que otras 45 tuvieron que autoevacuarse.

Según informó el parte de la Agencia Federal de Emergencias, el personal de Gendarmería Nacional está trabajando en la asistencia de rutas y colaborando en operaciones junto a Prefectura, Policía Federal y equipos provinciales.

Más inundaciones en Corrientes

Días atrás, Corrientes volvió a quedar bajo agua tras un fuerte temporal. Las lluvias intensas provocaron inundaciones, dejaron barrios enteros sin luz y obligaron a evacuar a más de 100 personas.

Según informaron las autoridades, en apenas dos horas cayeron más de 90 milímetros de agua. En la capital, el panorama fue aún peor: se acumularon cerca de 300 milímetros de lluvia en poco más de 30 horas.

Muchas calles quedaron intransitables, el transporte urbano fue suspendido, los desagües colapsaron, amplias zonas permanecieron sin luz y los autos quedaron bajo el agua. (con información de TN)