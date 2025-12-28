Conmoción por la muerte de "Chiqui" Pereyra: el tango pierde a una voz de oro

El mundo del espectáculo argentino amaneció este domingo con la triste noticia del fallecimiento de Ricardo "Chiqui" Pereyra a los 74 años, tras no lograr recuperarse de las graves lesiones sufridas en un accidente doméstico.

El reconocido cantor de tangos, oriundo de General Roca, permanecía internado en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires con pronóstico reservado, luego de una caída desde una escalera que derivó en una cirugía de urgencia y un cuadro clínico que se tornó irreversible en las últimas horas.

Su entorno confirmó el deceso a través de un desgarrador mensaje en redes sociales: "Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de 'El Chiqui'. El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible pero aún así no perdíamos la fe".

La familia del artista, visiblemente afectada, pidió respeto y privacidad para atravesar este duro momento, haciendo especial énfasis en la situación de su esposa. "Mamá está destruida como el resto de la flia, pero ella que era el pilar hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes por el momento ni llamadas, hay trámites que realizar y demás", explicaron en el mismo comunicado, solicitando paciencia a los miles de seguidores que inundaron las redes con mensajes de apoyo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En los días previos, se había informado que el músico se encontraba clínicamente estable, pero sin respuestas neurológicas, una situación que finalmente derivó en este desenlace fatal que enluta a la cultura nacional.

Nacido el 26 de junio de 1951, Pereyra dejó una huella imborrable en la historia del tango desde su irrupción en el programa Grandes Valores del Tango en 1978, donde su talento fue tal que los directivos lo consagraron profesional de inmediato.

A lo largo de su extensa trayectoria, fue figura central de ciclos como Botica de Tango y recibió el prestigioso Premio Santos Vega en 2007. Su partida no solo genera una profunda conmoción en su Río Negro natal, sino en todos los escenarios internacionales donde su voz fue embajadora del género, cerrando así un capítulo fundamental de la música ciudadana argentina. (con información de NA)