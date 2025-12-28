Capturan a un joven con un revólver con la numeración adulterada

Un joven fue aprehendido esta madrugada en inmediaciones del barrio Villa Libre Sur, luego de que se constatara que poseía un arma de fuego entre sus pertenencias.

La captura se realizó luego de las 3 de la mañana, en Sócrates al 2.500.

Allí, personal del Comando de Patrullas aprehendió a Dylan Pérez, de 18 años, quien entre sus prendas tenía un arma de fuego tipo revolver, calibre 32, sin marca ni numeracion visible, con una munición y una vaina servida.

Por esta razón, fue derivado a la Comisaría Cuarta. También se secuestraron el arma y la moto en la que Pérez circulaba.